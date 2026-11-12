Четирима кандидати за Белия дом. Засега

Рубио и Ванс се открояват сред републиканците, Ософ и Бутиджидж – сред демократите в проучване за президентските избори през 2028 г.



ДВАМА републиканци и двама демократи привличат вниманието като потенциални претенденти за следващ президент на САЩ, показва проучване на Ройтерс/Ипсос, цитирано от БТА. Никой от четиримата още не е обявил кандидатурата си, а вътрешнопартийните надпревари започват след повече от година.



Държавният секретар Марко Рубио би бил „отличен“ кандидат според 45% от анкетираните републикански избиратели. Почти същата оценка получава вицепрезидентът Джей Ди Ванс – 43%. Сред демократите бившият министър на транспорта Пийт Бутиджидж и сенаторът от Джорджия Джон Ософ събират по 29%. Тези оценки показват отношението към възможните кандидати, а не намерение за гласуване.



И в двете партии изборът минава през отношението към Доналд Тръмп. Републиканците са разделени дали бъдещият им кандидат трябва да продължи политиката му, или да се разграничи от нея. След убедителната си победа на изборите за Конгрес на 3 ноември демократите спорят колко остро да се противопоставят на президента, включително дали да поискат импийчмънт.



Войната срещу Иран и поскъпването на горивата подхранват недоволството от Тръмп. Ванс вече публично посочи войната като причина за тежкото изборно поражение на републиканците. Самият Тръмп може да не подкрепи никой кандидат на първичните избори на Републиканската партия.



При демократите Ософ набира популярност с острите си критики срещу Тръмп и силен изборен резултат: миналата седмица спечели нов сенаторски мандат с преднина от 18 процентни пункта в Джорджия – щат, който Тръмп спечели с два пункта през 2024 г. Бутиджидж, участвал в президентската надпревара през 2020 г., има предимството на по-голямата национална разпознаваемост.



Списъкът остава отворен. Губернаторът на Флорида Рон Десантис е оценен като отличен кандидат от 32% от републиканците. При демократите Камала Харис и Гавин Нюсъм получават по 23%, а Александрия Окасио-Кортес – 15%.



Проучването обхваща 1705 пълнолетни американци, включително приблизително по 500 регистрирани избиратели от всяка партия. Статистическата грешка за партийните групи е пет процентни пункта – повече от разликата между Рубио и Ванс.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...