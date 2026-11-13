Хората са голямата награда

Личните постижения се превърнаха в споделена радост на церемонията на „Хора на бъдещето 2026“

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 13 November 2026 09:57 >
Хората са голямата наградаХората са голямата наградаХората са голямата наградаХората са голямата наградаХората са голямата наградаХората са голямата наградаХората са голямата наградаХората са голямата наградаХората са голямата награда
Хората са голямата награда

В Sofia Event Center се събраха хора, които дават основания да гледаме напред с увереност. Церемонията на националния конкурс „Хора на бъдещето 2026“ на списание BGLOBAL срещна различни пътища към успеха и общата воля да променяш света около себе си.

Редом с утвърдените имена застанаха деца, чиито постижения вече заслужават вниманието на големите. Между връчването на отличията и разказите от сцената останаха и жестовете: поздрав между финалисти, споделена гордост, радостта от срещата.

Тези девет кадъра събират човешкия смисъл на вечерта. В тях се вижда как личният пример привлича съмишленици и как признанието създава общност. А тя е сила, която продължава да действа и след последните аплодисменти.
Свързани публикации:
Бъдещето има на кого да разчита"Аз-буки“ разказва за човек на бъдещетоАгенция „Фокус“ представя номиниран в конкурса „Хора на бъдещето“Бъдещето има своите пазителиБъдещето се качва на сцената (1)
хора на бъдещето
Мнения
България на знаещите и можещите
Кариера от второто стъпало
На война с пазара победители няма
Как да търсим персонал на променения трудов пазар и във времената на AI
България започва от нас
Най - четени
Потребителят гласува на касатаS&P охлади оптимизма за БългарияКариера от второто стъпалоИИ вече плаща от наше име"Майкрософт" вече работи
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Соня Йончева отваря кухнята на звездите
Exit >
Малиново настроение за 2027 година
Exit >
Светлана Янчева и Станка Калчева в „Игра на котки“ — любовта няма възраст за оттегляне
България >
Карлос Насар отново е световен
Exit >
И един хляб онлайн

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ