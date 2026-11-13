Хората са голямата награда

Личните постижения се превърнаха в споделена радост на церемонията на „Хора на бъдещето 2026“



В Sofia Event Center се събраха хора, които дават основания да гледаме напред с увереност. Церемонията на националния конкурс „Хора на бъдещето 2026“ на списание BGLOBAL срещна различни пътища към успеха и общата воля да променяш света около себе си.



Редом с утвърдените имена застанаха деца, чиито постижения вече заслужават вниманието на големите. Между връчването на отличията и разказите от сцената останаха и жестовете: поздрав между финалисти, споделена гордост, радостта от срещата.



Тези девет кадъра събират човешкия смисъл на вечерта. В тях се вижда как личният пример привлича съмишленици и как признанието създава общност. А тя е сила, която продължава да действа и след последните аплодисменти.

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