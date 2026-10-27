Агенция „Фокус“ представя номиниран в конкурса „Хора на бъдещето“

Медията откроява престижа и мисията на националния конкурс, организиран от списание BGLOBAL

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 27 October 2026 10:34 >
Агенция „Фокус“ представя номиниран в конкурса „Хора на бъдещето“

АГЕНЦИЯ „Фокус“ публикува текст за националния конкурс „Хора на бъдещето“, организиран от списание BGLOBAL, и за Божидар Попов, номиниран в категория „Наука и образование“.

„Директорът на Основно училище „Професор Марин Дринов“ в Кюстендил Божидар Попов бе номиниран в престижния национален конкурс „Хора на бъдещето“ в категорията „Наука и образование“, пише авторът на текста Венцислав Илчев.

Публикацията проследява пътя на Попов от преподавател по български и немски език до директор на училището в родния му град.

„Работата начело на училището му дава възможност заедно с педагогическия колектив да превръща образователната институция в по-добро място за всяко дете, изграждайки свободни, смели и целеустремени личности“, се казва в текста.

Основната цел на конкурса „Хора на бъдещето“ е „да популяризира имената на създателите, творците и стратезите на промяната в България, превръщайки техните каузи и проекти във вдъхновение за обществото“, пише агенция „Фокус“.
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