Тийнейджърите търсят одобрение в мрежата и доверяват тайни на AI

ПОПУЛЯРНОСТТА в интернет влияе върху начина, по който тийнейджърите оценяват себе си – 45% свързват онлайн популярността със собствената си стойност. Това показва проучването на Yettel „Дигиталният живот на децата и техните родители“, проведено за трета поредна година съвместно с агенцията за пазарни изследвания „Арбитраж“.
Сред анкетираните младежи на възраст 13–19 години 58% казват, че след публикуване на пост непрекъснато проверяват дали той е харесван. Други 54% изпитват тревожност, че пропускат нещо важно, когато не са онлайн. Една трета се сравняват с връстници и инфлуенсъри в социалните мрежи и това ги кара да се съмняват дали са достатъчно добри.
Времето в интернет също се увеличава. Повече от четири часа дневно онлайн прекарват 57% от тийнейджърите при 49% година по-рано. Те използват мрежата най-често за общуване с приятели, слушане на музика и гледане на филми и сериали. При децата на възраст 7–12 години водещи са игрите и разговорите с връстници, а най-голям дял – 37% – прекарват в интернет между два и три часа дневно.
Съдържанието онлайн може да повлияе негативно на емоциите им, посочват 56% от децата и 61% от тийнейджърите. Шест от десет родители казват, че времето, което децата им прекарват онлайн, им влияе негативно. Най-често това се проявява в пренебрегване на училищни и домашни задължения, трудно откъсване от екрана и постоянна нужда от проверка на известия, чатове и игри.
Изкуственият интелект също намира място в ежедневието на подрастващите. Повече от 40% от тийнейджърите използват AI инструменти, най-често за помощ с домашните. Сред ползващите ги 26% са споделяли с чатбот лична информация, чувства или тайни, които не са доверявали на никого другиго. Като причини посочват постоянната му достъпност и усещането, че могат да споделят, без да бъдат съдени.
Увеличава се и делът на съобщилите за онлайн тормоз. При децата той достига 17% спрямо 12% година по-рано, а при тийнейджърите – 28% спрямо 23%. Най-често става дума за обиди и подигравки. Децата съобщават и за изнудване, а младежите – за разпространяване на невярна информация по техен адрес.
Същевременно повече деца споделят с някого за преживения тормоз – 52% през 2026 г. при 33% година по-рано. Нараства доверието към родителите и учителите като източник на съвет и подкрепа.
Темите са във фокуса и на кампанията на Yettel „Месец на онлайн безопасността“
, организирана с Prepodavame.bg и с медийната подкрепа на bTV. Тя предлага готови уроци за ученици от 1. до 12. клас за онлайн тормоза, изкуствения интелект, дезинформацията и дигиталното благополучие.