Понеделник сутрин с Пламен Димитров

Управителят на Кофас България за сутрешния си ритуал, подготовката за XI-та конференция по управление на риска и динамичната седмица, която започва

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 26 October 2026 06:18 >
Понеделник сутрин с Пламен Димитров

РАНО Е. СЛЕД МАЛКО ГРАДЪТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕ СЪБУЖДА. НО ТОВА ЩЕ БЪДЕ СЛЕД МАЛКО. А СЕГА? СЕГА Е ВРЕМЕТО ЗА ПЪРВОТО КАФЕ, ЗА ПЪРВИТЕ МИСЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕДМИЦА. КАК СЕ ЧУВСТВАМЕ? КАКВО Е НАСТРОЕНИЕТО НИ? ОПТИМИСТИ ЛИ СМЕ?

Ето как се чувства и какво очаква от започващата седмица Пламен Димитров, управител на Кофас България:

"МОИТЕ СЕДМИЦИ си приличат ужасно много, но в същото време изобщо не си приличат.

Приличат си по сутрините, които са най-активната физически част на деня. Най-често те започват с тичане около пет километра в парка – или поне колкото успея. Следват закуска, кафе и изпращане на сина ми на училище. В 8:30 ч. вече съм в офиса. Харесвам тези първи минути на работния ден, когато колегите започват да пристигат и успяваме да си поговорим за изминалия уикенд, преди да се потопим в задачите.

Седмиците не си приличат изобщо по работата с клиенти, по срещите и предизвикателствата. И по събитията.
Тази седмица предстои едно от най-важните събития в годишния календар на Кофас България – конференцията ни по управление на риска, която е в сряда, 28 октомври. За нея специално ще дойде Ярослав Яворски, регионален изпълнителен директор на Coface за Централна и Източна Европа, което не само е голяма чест, а и референция за значимостта на събитието. Иначе конференцията е с интересното име „Война за пазари“ – това отразява новата икономическа реалност, в която компаниите трябва да се конкурират за пазари, капитал, технологии и ресурси.

Следва среща и вечеря с Ярослав и един от най-големите и интересни клиенти. Партнираме с въпросната компания от години, но всяка среща с тях е уникална, защото бизнес ситуациите са различни.
Задължително трябва да си подновя шофьорската книжка. Не мога без нея, шофирам много за срещи и участия и използвам това време да премислям и да раждам идеи.
С колеги ще се видим с UNIQA, имаме идеи как да постигнем синергия помежду ни – за по-голяма сигурност за бизнеса.
Неизменното остава – вътрешни срещи с екипа, за да установим как всички скорошни събития биха повлияли върху нашата оценка на рисковете. Длъжни сме да знаем например как влияе един разбит магазин в Париж

върху бизнеса на един производител на трюфели в България."

ПОНЕДЕЛНИК Е. УСМИХНЕТЕ СЕ! ЗАПОЧВА ЕДНА ПРЕКРАСНА СЕДМИЦА.
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