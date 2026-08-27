Те ще бъдат на 27. В каква България искат да живеят

„България след 10 години“ – филм за мечтите и очакванията на едно поколение, което скоро ще определя посоката на страната

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 27 August 2026 14:41 >
Те ще бъдат на 27. В каква България искат да живеят

Какво искаш да се случи след 10 години? Ако имаше магическа пръчка какво би променил/а още утре? Каква нова технология искаш да съществува? С какво искаш България да бъде известна по света? Бъдещето ще бъде по-добро, ако…

Тези пет въпроса зададохме на 17-годишни ученици от 11. клас на 134 СУ „Димчо Дебелянов“. Отговорите им са различни, искрени и понякога изненадващи. В тях има мечти, любопитство към новото, желание за промяна и собствен поглед към света, в който ще живеят.

Така се роди филмът „България след 10 години“. И той е истински ученически филм – заснет изцяло от ученици на 134 СУ.

Днес те са на 17. След десет години ще бъдат на 27 – възрастта, в която ще създават, ще работят, ще избират и ще вземат решения.

Гледайте филма и чуйте как 17-годишните си представят света, в който ще живеем след 10 години.

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