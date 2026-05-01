Добавената стойност на бизнеса

Новото издание на BGlobal с фокус върху компаниите, които разширяват дейността си

Защо инвестиции в развитие? Защото това е движещата сила на бизнеса, който създава добавена стойност и за своите собственици и акционери, и за обществото.

С новото издание на BGLOBAL „Инвестиции в развитие“ насочваме фокус върху компаниите в България, които разширяват дейността си с нови продукти и нови пазари; увеличават екипите си; увеличават стойността, която създават за обществото. Компании, които са гръбнак на българската икономика, като „Аурубис България“, „ДПМ Металс“, Shell България, „СОФ Кънект“… Компании, които чертаят контурите на новата икономика, като Wiser Technology, Park Lane Developments, TPConnects…

Компании, получили международното признание на потребителите и пазарите.

Показваме средата в страната – какво стимулира дейността на бизнеса и какво пречи – през анализи и корпоративен опит. Показваме възможности за финансиране и за умно управление на разрастването. Показваме кои сектори дърпат напред, кои региони привличат повече инвеститори.

Това е разговор не само за бъдещето на бизнеса в България, а много повече за бъдещето на България – разговор, който списание BGLOBAL води от самото си начало. Защото компаниите, които инвестират в разширението на бизнеса си, инвестират в развитието на своите служители, на техните семейства, на своите партньори и доставчици, на местната общност. Тяхното разширение означава по-високи доходи, по-добра среда за живот, повече възможности за лично развитие и професионално израстване.

Бизнес разширение, които носи добавена стойност на цялото общество. Това е смисълът да се фокусираме върху него и да продължим да го правим.

Приятно четене!


