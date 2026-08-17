Създатели на утрешния ден

Бъдещето не идва само. То се създава всеки ден – от хора с идеи, дързост, качества, талант. Те променят средата и така променят България. Националният конкурс „Хора на бъдещето“ търси, събира, показва и награждава именно такива хора. В отбора на утрешния ден'2026 вие вече номинирахте 144 удивителни жени и мъже, които ви вдъхновяват. И така насочихте светлините на прожекторите към тях, за да ги видим по-ясно, за да разберем смисъла на всичко, което правят, за да имаме примери, които да следваме.Най-много досега са номинациите в категориите „Култура и изкуство“ – 23, „Бизнес“ – 21, „Технологии и иновации“ – 19, „Наука и образование“ и „Устойчивост“ – по 17. Зад всяко име има история, зад всеки човек постижения, които е добре да се знаят.Конкурсът „Хора на бъдещето“ се организира от списание BGLOBAL, а методологията е на българския офис на световната консултантска компания PwC.В конкурса няма самономинации. Всеки кандидат трябва да бъде предложен от друг човек – от колеги, екипи или институции, които вярват в неговия принос и постижения. Така всяка номинация е и своеобразен вот на доверие.Номинациите се подават единствено на специалния сайт на конкурсаи са отворени до 15 септември.Вижте имената на всички номинирани досега по категории:БИСТРА ИЛИЕВА, основател на колеж „Дарби“ВЕЛИЧКА ДАФЧЕВА, зам. директор на ОУ „Райно Попович“ – КарловоГЕОРГИ ТЕКЕВ, изпълнителен директор на НБУЧЛ.-КОР. ЕВЕЛИНА СЛАВЧЕВА, председател на БАНДОЦ. Д-Р ЗДРАВКА МЕДАРОВА, научен директор на TransCode TherapeuticsИРЕНА ПЕТРОВА, учител, СУ „Христо Ботев“ – ИхтиманЙОАНА МАРИНОВА, изпълнителен директор, Фондация „Лъчезар Цоцорков“КИРИЛ КИРИЛОВ, оперативен директор на „Консорциум Суперкомпютър Петаскейл – България“КРЕМЕНА ПЕНЕВА, изпълнителен директор на St. George International School and PreschoolМАРТИН ГЕНЕВ, директор на AMERICAN ENGLISH ACADEMY SOFIAМАРТИН КАДИНОВ, съосновател и управляващ партньор на TDB PLAYПРОФ. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА, институт по молекулярна биология, БАНМИХАИЛ КРЪСТЕВ, собственик и управител на ЧСУ „Питагор“ и на академия „Питагор“НИКОЛА КАРАВАСИЛЕВ, преподавател по физика и астрономия; ръководител и треньор на национални ученически отбори по астрономия и астрофизикаТЕОДОРА САВЧЕВА, съосновател на Solar Reviver и H2OPTIMIZEDТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ – ТЕО, учителЯВОР ДЖОНЕВ, председател и изпълнителен директор на Фондация за образователна трансформацияАЛЕКСАНДЪР ЛЕФТЕРОВ, съосновател, главен технологичен директор на „ТАЙГЪР ТЕХНОЛОДЖИ“ВИКТОР ДАНЧЕВ, главен технически директор на ЕnduroSat,ГАЛИНА АНТОВА, съосновател и CEO на KAI CYBERДИАНА СТЕФАНОВА, управляващ партньор на BRIGHTCAP VENTURESДИМИТЪР ЕНЧЕВ, председател на Съвета на директорите на ХЕЛИОС МАРИН и ДРАГОМИР ЕНЧЕВ, изпълнителен директорЕВГЕНИЯ СТАМЕНОВА, съосновател и управляващ директор на AmoreЕЛЕНА ДРЕЧЕВА, управляващ директор на „Коника Минолта“ за България и ГърцияИВО ЕМАНУИЛОВ, основател и ръководител на Лабораторията за експериментална регулация и цифрови политики на Институт GATEКАЛИН ДИМЧЕВ, регионален мениджър на“ Майкрософт“ за България и АдриатикаЛИЛИЯ МЕСЕЧКОВА, старши вицепрезидент „Дигитални преживявания“ в Progress SoftwareДОЦ.Д-Р МАРИАНА ТОДОРОВА – футурологМАРИЯ КОСАНОВА, управляващ директор на HPE operated by Selectium за България и СърбияМАРТИН АТАНАСОВ, създател на платформите „Черна писта“ и „Диагноза България“МИХАИЛ ПЕТРОВ, изпълнителен директор на Schwarz Digits БългарияРАДОСЛАВ НИКОЛОВ, управител на САП ЛАБ БългарияСТОЯН ИВАНОВ, съосновател и СЕО на NFUSEБИЛЯНА МИЛЧЕВА, КРИСТИЯН МЕДАРСКИ И ТРАЙЧО ЮЛИЯНОВ, създатели на пчелно училище „Мед с кауза“БОРИСЛАВ ТОДОРОВ, основател на „Хидролиа“ АДБОЯН КЪРШАКОВ, изпълнителен директор на Sunterra REВЕСЕЛИНА РАЛЧЕВА, основател на InaessentialsГЕНА СЪБЕВА, създател на РЕМАТРАКГРИГОР ЦАНКОВ, изпълнителен директор на фондация „Еврика“ДИМИТЪР ИВАНОВ, изпълнителен директор на „Данон България“ИВО КУМАНОВ, главен изпълнителен директор на НИК ГрупЙОАНА КОЛЕВА, съосновател на Jamba и управляващ председател на Фондация ,,Сошъл Фючър’’КАЛИН СЛАВОВ, изпълнителен директор, Асоциация „Прозрачност без граници“КАЛОЯН ВЕЛИЧКОВ, основател и главен изпълнителен директор на SUNOTECЛЮБОМИР ЯНЧЕВ, основател и главен изпълнителен директор на MCLIMATEНИКОЛА РАХНЕВ, основател на Гората.бгСВЕТЛОМИР КОСТАДИНОВ, управител на KendyСТЕФАН СПАСОВ, изпълнителен директор на EldriveТЕОДОР НЕСТОРОВ, изпълнителен директор на „Карлсберг България“ЦВЕТАН ПЕТРОВ, архитектурно студио ИПАПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ОСКАР, д.м., началник на Клиниката по очни болести към УМБАЛ АлександровскаДОЦ. АНГЕЛ КУНЧЕВ, главен държавен санитарен инспекторПРОФ. Д-Р АСЕН ДУДОВ, д.м., медицински директор на „Аджибадем сити клиник“ – УМБАЛ „Младост“ПРОФ. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ, началник клиника по кардиология в Националната кардиологична болницаПРОФ. ВИХРА МИЛАНОВА, д.м., началник на Клиниката по психиатрия в УМБАЛ „Александровска“ГЕОРГИ КЪДРЕВ, съосновател и главен изпълнителен директор на Kelvin Health и ImaggaЙОАНА МАРИНОВА, изпълнителен директор, Фондация „Лъчезар Цоцорков“ПРОФ. КАЛОЯН ДАВИДОВ, д.м. началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Софиямед“; ръководител на Простата център „Софиямед“КРЕМЕНА КУНЕВА, основател и изпълнителен директор на фондация „Даная“Д-Р МАРИЯ КАЛИНКОВА, специалист по ендокринология и болести на обмяната, „Аджибадем сити клиник“НИКОЛАЙ ВАСЕВ, главен оперативен директор на Epix AiПРОФ. ПЕТРАНКА ТРОЯНОВА, д.м., дерматолог и онколог в УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“Д-Р РУМЯНА ВЪЛКОВА и Д-Р ЦВЕТОЛЮБ МИТЕВ, медицински управители на „УНИ ХОСПИТАЛ“, ПанагюрищеПРОФ. ТАНЯ ТИМЕВА, д.м., завеждащ отделение по асистирана репродукция на Медицински комплекс „Д-р Щерев“Д-Р ТИХОМИР МУСТАКОВ, специалист по детска алергологияАЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ, състезател по таекуондоАЛЕКСАНДЪР ВЕЗЕНКОВ, баскетболист от „Олимпиакос“АЛЕКСАНДЪР ВЪРБАНОВ, треньор в спортен клуб „Модерен петобой НСА 2004“АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, волейболист в „КУЧИНЕ ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА“БОЖИДАР САРЪБОЮКОВ, състезател по лека атлетикаВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ, футболист в AC MILANДАРИНА ЦВЕТКОВА, състезателка по кикбокс на спортен клуб „Радулов“ДИМИТЪР КИСИМОВ, тенисист от „Про спорт“Гл. ас. Д-Р ИВАН НЕДЕЛЧЕВ, преподавател в НБУИНА ЛУТАЙ, треньор на националния отбор по фигурно пързалянеМАЛЕНА ЗАМФИРОВА, състезателка по сноуборд от „Юлен“МЕРЕЛИН НИКОЛОВА, волейболстка в „ЕКСПРЕСУЕЙ ХАЙ ПАС“СТЕФАНИ И ГАБРИЕЛА СТОЕВИ, състезателки по бадминтонСТЕФАН ВИЕТ, параатлет, съосновател комуникационна агенция VariantСИМЕОН НИКОЛОВ, волейболист в „КУЧИНЕ ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА“СТИЛИЯНА НИКОЛОВА, състезателка по художествена гимнастикаТОДОР МИХАЛЕВ, председател на спортен клуб „Модерен петобой НСА 2004“ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ, съдружник и управител на „Елви“ВЕСЕЛИН КАРАВАСИЛЕВ, изпълнителен директор на BTL INDUSTRIESВЛАДИМИР НИКОЛОВ, управител и оперативен президент на „Фантастико Груп“ДАРИНА СТОЯНОВА, изпълнителен директор на „Престиж“ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА, председател на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ИВАН ЧОЛАКОВ, изпълнителен директор на „Оптикс“ИЛИЯНА АЛИПИЕВА, президент и основател на MDL GroupМЛАДЕН СТАНКОВ, управител на БУЛМАРКЕТ ДММЕТОДИ ГЕОРГИЕВ, управител на Louis Dreyfus Company БългарияМОМЧИЛ ВАСИЛЕВ, изпълнителен директор на Endeavor БългарияНИКОЛАЙ НИКОЛОВ, основател и управител на „Уърлд Транспорт Оувърсийз България“РУМЕН ЦОНЕВ, главен изпълнителен директор на ХОЛДИНГ КЦМ 2000СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ И ЛОРА ДИМИТРОВА, съоснователи на EuShipments.сомСТОЯН ИВАНОВ И СТЕФАН РАДОВ, основатели на NFUSEТАНЯ КОСЕВА-БОШОВА, управляващ директор и партньор на Lion’s Head, управляващ партньор на Park Lane DevelopmentsХЕСУС КАБАЛЕРО, изпълнителен директор на „Соф Кънект“ (Летище София)ХРИСТО БОРИСОВ, съосновател и главен изпълнителен директор на PayhawkФИКРЕТ ИНДЖЕ, мажоритарен собственик на „Алкомет“ЮЛИАНА ХАРТАРСКА, кънтри директор на TAKEAWAY за БългарияВИКТОР ЧУЧКОВ, режисьор, съосновател и управляващ директор на CHOUCHKOV BROTHERSВИКТОРИЯ БЕШЛИЙСКА, писателкаВЛАДИМИР АМПОВ – ГРАФА, певец, съосновател на музикалния лейбъл „МОНТЕ МЮЗИК“; национален посланик на добра воля на УНИЦЕФ в БългарияГАЛИН СТОЕВ, театрален и филмов режисьорГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, оператор на лазерна машина, професионален фотограф и съосновател на „Фотоклуб Контраст“ДОЦ. Д-Р ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА, директор на културния център на СУ „Св. Климент Охридски“ДИАНА ДОБРЕВА, режисьор в Народния театър „Иван Вазов“ДАРИНА ЙОТОВА/DARA, певица и артист, победителка в песенния конкурс „Евровизия“ – 2026ЕЛЕНА ТЕЛБИС, актриса в Народния театър „Иван Вазов“, драматург и театрален режисьорИВАЙЛО ВАСИЛЕВ, пианист, композитор и камерен музикантИЛИЯН ДЖЕВЕЛЕКОВ, МАТЕЙ КОНСТАНТИНОВ И ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, продуценти, съдружници на продуцентска компания „Мирамар филм“ДОЦ. Д-Р ИЯ ПЕТКОВА-АНГЕЛОВА, изпълнителен член на Съвета на директорите на НДКДОЦ. ЛИЗА БОЕВА, изкуствовед, филмов режисьор, сценарист, създател на образователната платформа по изкуства „ФИЛИЗИ 33“ЛИЯ ПЕТРОВА, цигуларка и преподавателкаРАДИНА КЪРЖИЛОВА, актрисаРАДОСЛАВ БИМБАЛОВ, писател, публицист и комуникационен експертРЕНЕ КАРАБАШ, писателка, основателка и организаторка на академията за писатели „Заешка дупка“СИМЕОН МАРГАРИТОВ, художествен ръководител, „Киноклуб 57“ в ДимитровградТЕОДОР УШЕВ, режисьор, аниматор, визуален артист, илюстратор и автор на филмови сценарииТЕОДОСИЙ СПАСОВ, музикант, композитор и виртуозен изпълнител на кавалХРИСТИНА ЙОРДАНОВА, писателкаАНДРЕЙ СТЕФАНОВ, олимпийски шампион по математика и информатикаВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА, световен шампион по лека атлетикаГЕОРГИ ДИМИТРОВ, математик, победител в престижното математическо състезание World Matematics invitational в ЯпонияДАМЯН ИВАНОВ, олимпийски шампион по химияМАРТИН БОЕВ, състезател по ментална аритметикаНИКОЛА ВЕСЕЛИНОВ, победител в Regeneron ISEF, най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерствотоМАРИЯ КАБАКОВА, музиканткаМАТИЛДА ФИНЦИ, художничкаРАЯ БЕЛЧЕВА, музиканткаСВЕТОСЛАВ АРАБОВ, олимпийски шампион по астрономия и астрофизикаСИЯНА ЗОНЕВА, певица и актрисаФИЛИП АНГЕЛОВ, пианистХРИСТИНА ИВАНОВА, музикантка