Създатели на утрешния ден

Бъдещето не идва само. То се създава всеки ден – от хора с идеи, дързост, качества, талант. Те променят средата и така променят България. Националният конкурс „Хора на бъдещето“ търси, събира, показва и награждава именно такива хора. В отбора на утрешния ден'2026 вие вече номинирахте 144 удивителни жени и мъже, които ви вдъхновяват. И така насочихте светлините на прожекторите към тях, за да ги видим по-ясно, за да разберем смисъла на всичко, което правят, за да имаме примери, които да следваме.
Най-много досега са номинациите в категориите „Култура и изкуство“ – 23, „Бизнес“ – 21, „Технологии и иновации“ – 19, „Наука и образование“ и „Устойчивост“ – по 17. Зад всяко име има история, зад всеки човек постижения, които е добре да се знаят.
Конкурсът „Хора на бъдещето“ се организира от списание BGLOBAL, а методологията е на българския офис на световната консултантска компания PwC.
В конкурса няма самономинации. Всеки кандидат трябва да бъде предложен от друг човек – от колеги, екипи или институции, които вярват в неговия принос и постижения. Така всяка номинация е и своеобразен вот на доверие.
Номинациите се подават единствено на специалния сайт на конкурса https://horanabadeshteto.com/
и са отворени до 15 септември.
Вижте имената на всички номинирани досега по категории:НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
БИСТРА ИЛИЕВА, основател на колеж „Дарби“
ВЕЛИЧКА ДАФЧЕВА, зам. директор на ОУ „Райно Попович“ – Карлово
ГЕОРГИ ТЕКЕВ, изпълнителен директор на НБУ
ЧЛ.-КОР. ЕВЕЛИНА СЛАВЧЕВА, председател на БАН
ДОЦ. Д-Р ЗДРАВКА МЕДАРОВА, научен директор на TransCode Therapeutics
ИРЕНА ПЕТРОВА, учител, СУ „Христо Ботев“ – Ихтиман
ЙОАНА МАРИНОВА, изпълнителен директор, Фондация „Лъчезар Цоцорков“
КИРИЛ КИРИЛОВ, оперативен директор на „Консорциум Суперкомпютър Петаскейл – България“
КРЕМЕНА ПЕНЕВА, изпълнителен директор на St. George International School and Preschool
МАРТИН ГЕНЕВ, директор на AMERICAN ENGLISH ACADEMY SOFIA
МАРТИН КАДИНОВ, съосновател и управляващ партньор на TDB PLAY
ПРОФ. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА, институт по молекулярна биология, БАН
МИХАИЛ КРЪСТЕВ, собственик и управител на ЧСУ „Питагор“ и на академия „Питагор“
НИКОЛА КАРАВАСИЛЕВ, преподавател по физика и астрономия; ръководител и треньор на национални ученически отбори по астрономия и астрофизика
ТЕОДОРА САВЧЕВА, съосновател на Solar Reviver и H2OPTIMIZED
ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ – ТЕО, учител
ЯВОР ДЖОНЕВ, председател и изпълнителен директор на Фондация за образователна трансформацияТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
АЛЕКСАНДЪР ЛЕФТЕРОВ, съосновател, главен технологичен директор на „ТАЙГЪР ТЕХНОЛОДЖИ“
ВИКТОР ДАНЧЕВ, главен технически директор на ЕnduroSat,
ГАЛИНА АНТОВА, съосновател и CEO на KAI CYBER
ДИАНА СТЕФАНОВА, управляващ партньор на BRIGHTCAP VENTURES
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ, председател на Съвета на директорите на ХЕЛИОС МАРИН и ДРАГОМИР ЕНЧЕВ, изпълнителен директор
ЕВГЕНИЯ СТАМЕНОВА, съосновател и управляващ директор на Amore
ЕЛЕНА ДРЕЧЕВА, управляващ директор на „Коника Минолта“ за България и Гърция
ИВО ЕМАНУИЛОВ, основател и ръководител на Лабораторията за експериментална регулация и цифрови политики на Институт GATE
КАЛИН ДИМЧЕВ, регионален мениджър на“ Майкрософт“ за България и Адриатика
ЛИЛИЯ МЕСЕЧКОВА, старши вицепрезидент „Дигитални преживявания“ в Progress Software
ДОЦ.Д-Р МАРИАНА ТОДОРОВА – футуролог
МАРИЯ КОСАНОВА, управляващ директор на HPE operated by Selectium за България и Сърбия
МАРТИН АТАНАСОВ, създател на платформите „Черна писта“ и „Диагноза България“
МИХАИЛ ПЕТРОВ, изпълнителен директор на Schwarz Digits България
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ, управител на САП ЛАБ България
СТОЯН ИВАНОВ, съосновател и СЕО на NFUSEУСТОЙЧИВОСТ
БИЛЯНА МИЛЧЕВА, КРИСТИЯН МЕДАРСКИ И ТРАЙЧО ЮЛИЯНОВ, създатели на пчелно училище „Мед с кауза“
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ, основател на „Хидролиа“ АД
БОЯН КЪРШАКОВ, изпълнителен директор на Sunterra RE
ВЕСЕЛИНА РАЛЧЕВА, основател на Inaessentials
ГЕНА СЪБЕВА, създател на РЕМАТРАК
ГРИГОР ЦАНКОВ, изпълнителен директор на фондация „Еврика“
ДИМИТЪР ИВАНОВ, изпълнителен директор на „Данон България“
ИВО КУМАНОВ, главен изпълнителен директор на НИК Груп
ЙОАНА КОЛЕВА, съосновател на Jamba и управляващ председател на Фондация ,,Сошъл Фючър’’
КАЛИН СЛАВОВ, изпълнителен директор, Асоциация „Прозрачност без граници“
КАЛОЯН ВЕЛИЧКОВ, основател и главен изпълнителен директор на SUNOTEC
ЛЮБОМИР ЯНЧЕВ, основател и главен изпълнителен директор на MCLIMATE
НИКОЛА РАХНЕВ, основател на Гората.бг
СВЕТЛОМИР КОСТАДИНОВ, управител на Kendy
СТЕФАН СПАСОВ, изпълнителен директор на Eldrive
ТЕОДОР НЕСТОРОВ, изпълнителен директор на „Карлсберг България“
ЦВЕТАН ПЕТРОВ, архитектурно студио ИПАЗДРАВЕ
ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ОСКАР, д.м., началник на Клиниката по очни болести към УМБАЛ Александровска
ДОЦ. АНГЕЛ КУНЧЕВ, главен държавен санитарен инспектор
ПРОФ. Д-Р АСЕН ДУДОВ, д.м., медицински директор на „Аджибадем сити клиник“ – УМБАЛ „Младост“
ПРОФ. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ, началник клиника по кардиология в Националната кардиологична болница
ПРОФ. ВИХРА МИЛАНОВА, д.м., началник на Клиниката по психиатрия в УМБАЛ „Александровска“
ГЕОРГИ КЪДРЕВ, съосновател и главен изпълнителен директор на Kelvin Health и Imagga
ЙОАНА МАРИНОВА, изпълнителен директор, Фондация „Лъчезар Цоцорков“
ПРОФ. КАЛОЯН ДАВИДОВ, д.м. началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Софиямед“; ръководител на Простата център „Софиямед“
КРЕМЕНА КУНЕВА, основател и изпълнителен директор на фондация „Даная“
Д-Р МАРИЯ КАЛИНКОВА, специалист по ендокринология и болести на обмяната, „Аджибадем сити клиник“
НИКОЛАЙ ВАСЕВ, главен оперативен директор на Epix Ai
ПРОФ. ПЕТРАНКА ТРОЯНОВА, д.м., дерматолог и онколог в УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“
Д-Р РУМЯНА ВЪЛКОВА и Д-Р ЦВЕТОЛЮБ МИТЕВ, медицински управители на „УНИ ХОСПИТАЛ“, Панагюрище
ПРОФ. ТАНЯ ТИМЕВА, д.м., завеждащ отделение по асистирана репродукция на Медицински комплекс „Д-р Щерев“
Д-Р ТИХОМИР МУСТАКОВ, специалист по детска алергологияСПОРТ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ, състезател по таекуондо
АЛЕКСАНДЪР ВЕЗЕНКОВ, баскетболист от „Олимпиакос“
АЛЕКСАНДЪР ВЪРБАНОВ, треньор в спортен клуб „Модерен петобой НСА 2004“
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, волейболист в „КУЧИНЕ ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА“
БОЖИДАР САРЪБОЮКОВ, състезател по лека атлетика
ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ, футболист в AC MILAN
ДАРИНА ЦВЕТКОВА, състезателка по кикбокс на спортен клуб „Радулов“
ДИМИТЪР КИСИМОВ, тенисист от „Про спорт“
Гл. ас. Д-Р ИВАН НЕДЕЛЧЕВ, преподавател в НБУ
ИНА ЛУТАЙ, треньор на националния отбор по фигурно пързаляне
МАЛЕНА ЗАМФИРОВА, състезателка по сноуборд от „Юлен“
МЕРЕЛИН НИКОЛОВА, волейболстка в „ЕКСПРЕСУЕЙ ХАЙ ПАС“
СТЕФАНИ И ГАБРИЕЛА СТОЕВИ, състезателки по бадминтон
СТЕФАН ВИЕТ, параатлет, съосновател комуникационна агенция Variant
СИМЕОН НИКОЛОВ, волейболист в „КУЧИНЕ ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА“
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА, състезателка по художествена гимнастика
ТОДОР МИХАЛЕВ, председател на спортен клуб „Модерен петобой НСА 2004“БИЗНЕС
ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ, съдружник и управител на „Елви“
ВЕСЕЛИН КАРАВАСИЛЕВ, изпълнителен директор на BTL INDUSTRIES
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ, управител и оперативен президент на „Фантастико Груп“
ДАРИНА СТОЯНОВА, изпълнителен директор на „Престиж“
ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА, председател на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“
ИВАН ЧОЛАКОВ, изпълнителен директор на „Оптикс“
ИЛИЯНА АЛИПИЕВА, президент и основател на MDL Group
МЛАДЕН СТАНКОВ, управител на БУЛМАРКЕТ ДМ
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ, управител на Louis Dreyfus Company България
МОМЧИЛ ВАСИЛЕВ, изпълнителен директор на Endeavor България
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, основател и управител на „Уърлд Транспорт Оувърсийз България“
РУМЕН ЦОНЕВ, главен изпълнителен директор на ХОЛДИНГ КЦМ 2000
СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ И ЛОРА ДИМИТРОВА, съоснователи на EuShipments.сом
СТОЯН ИВАНОВ И СТЕФАН РАДОВ, основатели на NFUSE
ТАНЯ КОСЕВА-БОШОВА, управляващ директор и партньор на Lion’s Head, управляващ партньор на Park Lane Developments
ХЕСУС КАБАЛЕРО, изпълнителен директор на „Соф Кънект“ (Летище София)
ХРИСТО БОРИСОВ, съосновател и главен изпълнителен директор на Payhawk
ФИКРЕТ ИНДЖЕ, мажоритарен собственик на „Алкомет“
ЮЛИАНА ХАРТАРСКА, кънтри директор на TAKEAWAY за БългарияКУЛТУРА И ИЗКУСТВО
ВИКТОР ЧУЧКОВ, режисьор, съосновател и управляващ директор на CHOUCHKOV BROTHERS
ВИКТОРИЯ БЕШЛИЙСКА, писателка
ВЛАДИМИР АМПОВ – ГРАФА, певец, съосновател на музикалния лейбъл „МОНТЕ МЮЗИК“; национален посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България
ГАЛИН СТОЕВ, театрален и филмов режисьор
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, оператор на лазерна машина, професионален фотограф и съосновател на „Фотоклуб Контраст“
ДОЦ. Д-Р ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА, директор на културния център на СУ „Св. Климент Охридски“
ДИАНА ДОБРЕВА, режисьор в Народния театър „Иван Вазов“
ДАРИНА ЙОТОВА/DARA, певица и артист, победителка в песенния конкурс „Евровизия“ – 2026
ЕЛЕНА ТЕЛБИС, актриса в Народния театър „Иван Вазов“, драматург и театрален режисьор
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ, пианист, композитор и камерен музикант
ИЛИЯН ДЖЕВЕЛЕКОВ, МАТЕЙ КОНСТАНТИНОВ И ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, продуценти, съдружници на продуцентска компания „Мирамар филм“
ДОЦ. Д-Р ИЯ ПЕТКОВА-АНГЕЛОВА, изпълнителен член на Съвета на директорите на НДК
ДОЦ. ЛИЗА БОЕВА, изкуствовед, филмов режисьор, сценарист, създател на образователната платформа по изкуства „ФИЛИЗИ 33“
ЛИЯ ПЕТРОВА, цигуларка и преподавателка
РАДИНА КЪРЖИЛОВА, актриса
РАДОСЛАВ БИМБАЛОВ, писател, публицист и комуникационен експерт
РЕНЕ КАРАБАШ, писателка, основателка и организаторка на академията за писатели „Заешка дупка“
СИМЕОН МАРГАРИТОВ, художествен ръководител, „Киноклуб 57“ в Димитровград
ТЕОДОР УШЕВ, режисьор, аниматор, визуален артист, илюстратор и автор на филмови сценарии
ТЕОДОСИЙ СПАСОВ, музикант, композитор и виртуозен изпълнител на кавал
ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА, писателкаЗА ДЕЦАТА
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ, олимпийски шампион по математика и информатика
ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА, световен шампион по лека атлетика
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, математик, победител в престижното математическо състезание World Matematics invitational в Япония
ДАМЯН ИВАНОВ, олимпийски шампион по химия
МАРТИН БОЕВ, състезател по ментална аритметика
НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВ, победител в Regeneron ISEF, най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството
МАРИЯ КАБАКОВА, музикантка
МАТИЛДА ФИНЦИ, художничка
РАЯ БЕЛЧЕВА, музикантка
СВЕТОСЛАВ АРАБОВ, олимпийски шампион по астрономия и астрофизика
СИЯНА ЗОНЕВА, певица и актриса
ФИЛИП АНГЕЛОВ, пианист
ХРИСТИНА ИВАНОВА, музикантка