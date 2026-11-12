Малиново настроение за 2027 година

Нюансът „Малинара“ съчетава топлината на зрелия плод с енергията на фламенкото и тангото

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 12 November 2026 14:43 >
Малиново настроение за 2027 година

ТОПЪЛ и наситен малинов нюанс е изборът на „Оргахим“ за цвят на 2027 година. Наречен „Малинара“, той е представен в дванадесетото издание на инициативата „Цвят на годината“, която свързва интериорния дизайн със съвременния начин на живот.

Вдъхновението идва от руменината на узрялата малина и червеното, характерно за фламенкото и тангото. Топлият подтон омекотява наситения цвят и според компанията го прави подходящ както за по-смели интериорни решения, така и за ненатрапчиви акценти в дома.

Посланието на тазгодишния избор е „Да върнем цвета на света“. То насочва вниманието към близостта и удоволствието от ежедневните моменти – споделеното утро, слънчевия лъч в стаята и времето с любимите хора.

В интериора „Малинара“ може да бъде водещ цвят или да подчертае отделна стена, ниша или врата. Идеята е да придаде характер на пространството, като същевременно запази усещането за топлина и уют.

Сред предложените съчетания са естествени материали като дърво, лен, камък и месинг. Маслиненото зелено допълва малиновия нюанс, мекото бяло го откроява, а текстилът в пудрови тонове внася по-деликатен завършек.

Инициативата „Цвят на годината“ на „Оргахим“ насърчава работата с цветовете в дома и градската среда и търси връзката между дизайн, архитектура и култура.
Цвят на годината
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