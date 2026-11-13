Соня Йончева отваря кухнята на звездите

Оперната прима събира прочути музиканти около готвенето и личните истории в „After Show“. Първите четири епизода тръгват по Medici.tv на 17 ноември



На голямата сцена публиката познава гласовете, изпълненията и героите им. Соня Йончева иска да я срещне с хората зад тях. В новото си авторско предаване „After Show“ („След спектакъла“) българското сопрано кани прочути музиканти в кухнята си, за да готвят заедно и да разговарят за онова, което остава извън светлините на прожекторите.



Първите ѝ гости са полският тенор Пьотр Бечала, италианският му колега Виторио Григоло, австрийският кларинетист и диригент Андреас Отензамер и германският цигулар Дейвид Гарет. И четирите епизода ще бъдат достъпни за зрители по целия свят от 17 ноември в платформата за класическа музика Medici.tv.



Готвенето е повод за по-личен разговор — за характерите, вдъхновенията и житейските избори на гостите. Зад непринудената обстановка стоят и сериозни теми: как се изгражда кариера на най-високо ниво, какво е мястото на артиста в съвременния свят и как операта и класическата музика могат да стигнат до нова публика.



„Вярвам, че освен изключителни артисти, моите сценични партньори и гости са преди всичко забележителни личности. Искам да покажа на публиката една различна страна от техния характер, интереси и таланти“, казва Йончева. „Буквално каним публиката в нашите кухни, допускаме я по-близо до себе си и изграждаме още по-пряк мост между изкуството и живота.“



Ролята на водеща всъщност не е нова за нея. Йончева има телевизионен опит още от младежките си години в България. Сега се връща към него с гости, с които я свързва светът на музиката, и с желанието да покаже тяхната по-малко позната страна.



Предаването отваря и нова страница в дългогодишното ѝ партньорство с Medici.tv. То започва през 2010 г., когато тя печели „Опералия“, а платформата за първи път излъчва конкурса по света. След повече от 15 години концерти, рецитали и оперни спектакли камерата ще я следва и отвъд сцената.



„After Show“ е създадено от продуцентската компания на певицата SY11 Events, основана през 2020 г. След първите четирима гости предстоят нови срещи — с музиката като общ език и кухнята като място за откровения.

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