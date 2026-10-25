Български компании търсят партньори в отбраната и високите технологии в САЩ

Съвместно производство и включване във веригите за доставки обсъдиха участниците в бизнес мисията на Американската търговска камара

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 25 October 2026 17:59 >
Български компании търсят партньори в отбраната и високите технологии в САЩ

ТРИДЕСЕТ представители на 19 български компании участваха в третата бизнес мисия „Отбрана и сигурност“ в САЩ, съобщиха от Американската търговска камара в България. Между 11 и 16 октомври участниците проведоха повече от 110 двустранни срещи с американски компании във Вашингтон и Балтимор.

Те се срещнаха с ръководители и посетиха обекти на Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics Land Systems, SpaceX, Anduril и други американски производители. Разгледаха и изложението на Асоциацията на армията на САЩ — AUSA 2026, събрало 750 изложители, и участваха в бизнес форуми в двата града.

Мисията бе водена от вицепремиера Александър Пулев и главния изпълнителен директор на Камарата Иван Михайлов.

Съвместно производство, участие във веригите за доставки и изграждане на регионални центрове за техническа поддръжка бяха сред възможностите, представени от Александър Пулев при срещите с американския бизнес. Той открои българския капацитет за производство на боеприпаси, оръжия и оптични системи, както и потенциала в безпилотните системи, изкуствения интелект и космическите технологии.

В разговорите с представители на американските компании Александър Пулев подчерта желанието на България да съчетае инженерно-техническия си капацитет с американски технологии и инвестиции. По думите му програмите за F-16 и Stryker осигуряват основа за сътрудничество.

Сред участниците в мисията бяха „Арсенал“, „Дунарит“, ВМЗ Сопот, „Оптикс“, „Контракс“, „Технологика“, Dronamics и MTG Dolphin.
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