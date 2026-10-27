Китай изпревари САЩ и по милиардери

Създателят на „ТикТок“ е най-богатият човек в Китай със състояние от близо 100 млрд. долара

Чжан Имин, създателят на "Тик Ток", е най-богатият човек в Китай



КИТАЙ изпревари САЩ по брой милиардери. Предприемачите със състояние над 1 млрд. долара са 1176 – със 176 повече от американските. За година китайските милиардери са се увеличили със 155 души.



Първи по богатство в Китай е 43-годишният Чжан Имин, основател на „БайтДенс“ – компанията зад платформите за кратки видеа „ТикТок“ и „Доуин“. Състоянието му достига близо 100 млрд. долара, с 43% повече от миналата година.



Чжан създава „БайтДенс“ през 2012 г. в апартамент в Пекин. Той залага на алгоритми, които подбират съдържанието според интересите на всеки потребител – подход, превърнал се в основа на международния успех на „ТикТок“. Новият двигател на богатството му е изкуственият интелект. „БайтДенс“ развива „Доубао“, един от най-популярните AI асистенти в Китай.



Втори по богатство в Китай е Чжун Шаншан, основател на „Нунфу Спринг“. Компанията произвежда бутилирана вода. Състоянието му възлиза на 61 млрд. долара, но е намаляло с 23% за година.



Трети е Робин Цзън, основател на CATL – компания за батерии за електромобили. Богатството му е 57,3 млрд. долара, нараснало със 17%.



Основателят на „ДийпСийк“ Лян Вънфън е седми с 41,7 млрд. долара.



Джак Ма, съсобственик на „Алибаба“, е на 13-о място със семейно състояние от 27,5 млрд. долара.



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