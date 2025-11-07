Дигитални уроци развиват социално-емоционалните умения на най-малките ученици

Издателство „Клет България“ разширява каталога си от онлайн ресурси в образователната среда iZZI с нова серия дигитални уроци, посветена на социално-емоционалното развитие на ученици от начален етап. Материалите имат за цел да подпомогнат формирането на ключови умения като самоосъзнатост, емпатия и поемане на отговорност чрез игри и забавни активности. Инициативата се реализира в съвместно партньорство с Prepodavame.bg – най-голямата платформа за педагогически специалисти в страната, а ресурсите за 1. и 2. клас вече са достъпни в онлайн платформата на издателството.



„Дигиталните уроци, които създадохме заедно с Prepodavame.bg, могат да се превърнат в истински полезно и забавно приключение за най-малките ученици! Те дават възможност на децата да опознаят себе си и околните, да разберат как да си поставят цели и да управляват конфликти по възможно най-естествения и невинен начин – чрез игри. Те имат силата да трансформират атмосферата в класната стая, да оставят трайна следа в живота на децата и да допринесат положително за тяхното личностно развитие“ – сподели Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.



Новите дигитални ресурси в платформата iZZI комбинират цветни изображения с интерактивни ситуации и задачи, които провокират децата да разсъждават върху емоциите, взаимоотношенията и поведението си. Всеки урок въвежда конкретна социално-емоционална тема като работа в екип, самоконтрол, творческо мислене или справяне с трудности по достъпен и приятен начин. След кратка теоретична част учениците могат да преминат към интерактивни упражнения и завладяващи игри, с които да затвърдят знанията си.

