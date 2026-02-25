Магията на социално-емоционалното учене отново обединява началните учители от София

Началните учители от София и околността отново ще имат възможност да се включат във вдъхновяващата образователна поредица на тема „Съкровища в класната стая: Социално-емоционално учене в начален етап“. Инициативата на издателство „Клет България“ ще потопи педагозите в магията на емоциите и ще представи ефективни методи, които насърчават развитието на ключови житейски умения от ранна детска възраст. Събитието в рамките на кампанията ще се проведе на 26.02.2026 г. (четвъртък), а негов домакин отново ще бъде Софийският университет „Св. Климент Охридски“.



„По време на първата среща в столицата успяхме да изградим един своеобразен мост между учебното съдържание и уменията и отношенията, които оставят дълбока следа в живота и сърцата на нашите деца. Останахме изключително впечатлени от стремежа за развитие, иновативните подходи и креативността на педагозите, които се присъединиха към нас! Затова с радост продължаваме нашата поредица в София. В хода на нея ще видим кои са „истинските съкровища“ в класната стая и как математиката, литературата, музиката и изкуството стимулират творческото мислене и оформят характера и личността на учениците“, коментира Владимир Колев, управител на „Клет България“.



В рамките на събитието участниците ще се включат в професионален диалог и обмен на практики, посветени на социално-емоционалното учене в началния етап. Те ще се запознаят с ефективни методи, които стимулират любопитство, откривателство и активно учене. Основен акцент в срещата ще бъдат креативните подходи, които поставят ученика в центъра и създават условия за спокойствие, свързаност и ангажираност. В програмата ще бъде представен и специален модел на социално-емоционалното учене, както и конкретни идеи за прилагането му в различни учебни предмети, така че тези умения да се развиват целенасочено чрез всекидневните учебни ситуации и да бъдат естествена част от часовете и динамиката в класа.



Срещите са част от мисията на „Клет България“ да подкрепя учителите с качествено учебно съдържание, практични решения и професионални формати за обмен на опит, които отговарят на реалните нужди в класната стая и допринасят за устойчивото развитие на образованието в България.

