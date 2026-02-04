София домакинства националния форум за природни и хуманитарни науки

Националният форум за природни и хуманитарни науки „В крак с промените“ ще се проведе на 7 февруари 2026 г. в парк-хотел „Москва“ в град София. Събитието, организирано от издателство „Клет България“, ще предостави пространство за обмен на опит и добри практики на учителите в прогимназиален етап. В рамките на форума те ще изградят ефективни междупредметни връзки, ще се запознаят с актуалните промени в учебните програми и тяхното реално приложение в класната стая.



„Учителите все по-често ни казват, че нямат нужда от абстрактни модели и теории, а от конкретни идеи, които работят – тук и сега. Точно затова създадохме тези форуми – те са място за разговор, за споделяне на опит и за търсене на решения заедно. Вярваме, че промяната в образованието се случва най-успешно, когато преподавателите имат подкрепа и усещането, че не са сами“, споделя Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.



Първият форум от поредицата „В крак с промените“ се проведе във Велико Търново и предизвика голям интерес сред участниците. След събитието в столицата поредицата ще продължи в Пловдив, където на 21 февруари 2026 г. ще се проведе последната среща в рамките на кампанията. Програмата на събитията е фокусирана върху промените в учебните програми по съответните предмети и върху практическите начини, по които те могат да бъдат успешно интегрирани в учебния процес. Акцент се поставя върху междупредметните връзки, реални сценарии от класната стая и работещи уроци и задачи, както и върху постигането на баланс между теория и практика с цел по-висока ангажираност на учениците. Форумите създават и пространство за активен обмен на опит между колеги чрез дискусии и споделяне на практични решения.



С инициативата „В крак с промените“ издателство „Клет България“ продължава своята дългосрочна мисия да подкрепя учителите като ключови двигатели на съвременното образование. Чрез срещи на живо, практически насочено съдържание и диалог с професионалната общност издателството работи за това промените в образованието да бъдат не просто въведени, а осмислени и приложени по начин, който носи реална стойност за учениците и учителите.

