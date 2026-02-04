София домакинства националния форум за природни и хуманитарни науки

партньорска публикация
партньорска публикация / 04 February 2026 14:39 >
София домакинства националния форум за природни и хуманитарни науки
Националният форум за природни и хуманитарни науки „В крак с промените“ ще се проведе на 7 февруари 2026 г. в парк-хотел „Москва“ в град София. Събитието, организирано от издателство „Клет България“, ще предостави пространство за обмен на опит и добри практики на учителите в прогимназиален етап. В рамките на форума те ще изградят ефективни междупредметни връзки, ще се запознаят с актуалните промени в учебните програми и тяхното реално приложение в класната стая.

„Учителите все по-често ни казват, че нямат нужда от абстрактни модели и теории, а от конкретни идеи, които работят – тук и сега. Точно затова създадохме тези форуми – те са място за разговор, за споделяне на опит и за търсене на решения заедно. Вярваме, че промяната в образованието се случва най-успешно, когато преподавателите имат подкрепа и усещането, че не са сами“, споделя Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

Първият форум от поредицата „В крак с промените“ се проведе във Велико Търново и предизвика голям интерес сред участниците. След събитието в столицата поредицата ще продължи в Пловдив, където на 21 февруари 2026 г. ще се проведе последната среща в рамките на кампанията. Програмата на събитията е фокусирана върху промените в учебните програми по съответните предмети и върху практическите начини, по които те могат да бъдат успешно интегрирани в учебния процес. Акцент се поставя върху междупредметните връзки, реални сценарии от класната стая и работещи уроци и задачи, както и върху постигането на баланс между теория и практика с цел по-висока ангажираност на учениците. Форумите създават и пространство за активен обмен на опит между колеги чрез дискусии и споделяне на практични решения.

С инициативата „В крак с промените“ издателство „Клет България“ продължава своята дългосрочна мисия да подкрепя учителите като ключови двигатели на съвременното образование. Чрез срещи на живо, практически насочено съдържание и диалог с професионалната общност издателството работи за това промените в образованието да бъдат не просто въведени, а осмислени и приложени по начин, който носи реална стойност за учениците и учителите.
Свързани публикации:
EEI 2026 събра индустрията на срещите и събитията в БългарияНад 600 преподаватели ще обсъдят актуални теми и работещи модели в предучилищното образованиеПрез март София става европейска сцена за бъдещето на комуникациите Над 2300 ученици се включиха в инициатива „Чисти училища за светло бъдеще“Предучилищни педагози от цялата страна обменят опит и вдъхновяващи образователни практики
Клетиздателствофорум
Мнения
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Най - четени
България е 18-а в света и 10-а в Европа по бизнес среда за предприемачествоКак среброто се превърна в meme актив на борсатаКитай забранява "скритите" дръжки на автомобилните вратиБългария №1 по ръст на заплатите в ЕС - но на каква цена?Незабавни плащания между граждани от ЕС още от 2026-а?
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN
Exit >
Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и в „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ