Над 2300 ученици се включиха в инициатива „Чисти училища за светло бъдеще“

Тазгодишното издание на социално отговорната инициатива „Чисти училища за светло бъдеще“, организирана от издателство „Клет България“, отбелязва впечатляващи резултати. Над 170 класа и повече от 2300 ученици се включиха в разнообразни екоинициативи и благотворителни базари, чрез които бяха събрани близо 2800 лв. Към тази сума издателството добавя още 15 000 лв. в подкрепа на образователни каузи за деца в неравностойно положение.



„Над 25-те екологични проекта и 16-те благотворителни базара показват колко съзнателни, креативни и ангажирани са днешните ученици. Когато им дадем възможност да развиват идеите си, те създават решения с реално въздействие и вдъхновяват своята общност“ – сподели Владимир Колев, управител на „Клет България“.



В рамките на инициативата учениците са работили както по творчески, така и по практически задачи, свързани с теми като повторна употреба на материали, намаляване на отпадъците и създаване на полезни предмети чрез рециклиране. Участието им е стимулирало екологично мислене, насърчило е доброволчество, работа в екип и социална ангажираност. Всички участващи класове ще получат сертификат за своя принос, както и специален образователен плакат с полезни съвети за опазване на околната среда.



Инициативата „Чисти училища за светло бъдеще“ се провежда от 2021 г. и постепенно разширява своя обхват, като въвежда нови формати и каузи, свързани със съвременните предизвикателства пред околната среда. В предходните години кампанията е насочена основно към събирането и рециклирането на хартия, като през 2023 г. училищата от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България успяват да съберат 95 тона, а набраните средства са дарени за подкрепа на дом за деца в Лом.



„Чисти училища за светло бъдеще“ е част от мисията на „Клет България“ да подкрепя образованието и да развива устойчиви ценности сред учениците. С инициативата издателството насърчава училищата да изграждат у децата позитивно отношение към природата, разбиране за отговорното потребление и стремеж към позитивна промяна.

