Над 2300 ученици се включиха в инициатива „Чисти училища за светло бъдеще“

16 December 2025
Тазгодишното издание на социално отговорната инициатива „Чисти училища за светло бъдеще“, организирана от издателство „Клет България“, отбелязва впечатляващи резултати. Над 170 класа и повече от 2300 ученици се включиха в разнообразни екоинициативи и благотворителни базари, чрез които бяха събрани близо 2800 лв. Към тази сума издателството добавя още 15 000 лв. в подкрепа на образователни каузи за деца в неравностойно положение.

„Над 25-те екологични проекта и 16-те благотворителни базара показват колко съзнателни, креативни и ангажирани са днешните ученици. Когато им дадем възможност да развиват идеите си, те създават решения с реално въздействие и вдъхновяват своята общност“ – сподели Владимир Колев, управител на „Клет България“.

В рамките на инициативата учениците са работили както по творчески, така и по практически задачи, свързани с теми като повторна употреба на материали, намаляване на отпадъците и създаване на полезни предмети чрез рециклиране. Участието им е стимулирало екологично мислене, насърчило е доброволчество, работа в екип и социална ангажираност. Всички участващи класове ще получат сертификат за своя принос, както и специален образователен плакат с полезни съвети за опазване на околната среда.

Инициативата „Чисти училища за светло бъдеще“ се провежда от 2021 г. и постепенно разширява своя обхват, като въвежда нови формати и каузи, свързани със съвременните предизвикателства пред околната среда. В предходните години кампанията е насочена основно към събирането и рециклирането на хартия, като през 2023 г. училищата от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България успяват да съберат 95 тона, а набраните средства са дарени за подкрепа на дом за деца в Лом.

„Чисти училища за светло бъдеще“ е част от мисията на „Клет България“ да подкрепя образованието и да развива устойчиви ценности сред учениците. С инициативата издателството насърчава училищата да изграждат у децата позитивно отношение към природата, разбиране за отговорното потребление и стремеж към позитивна промяна.
