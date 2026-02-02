Интерактивни уроци по пътна безопасност достигнаха до близо 12 000 деца

Източник: Клет България

Започналата в началото на настоящата учебна година кампания „Отличник на пътя“, реализирана от Shell България и издателство „Клет България“, достигна до близо 12 000 ученици от над 170 училища в страната. Инициативата поставя фокус върху пътната безопасност в началния етап и подкрепя учителите с интерактивни ресурси и идеи за работа с децата от 1. и 2. клас, така че темата да бъде едновременно полезна, разбираема и ангажираща.



В рамките на кампанията над 450 преподаватели от цялата страна използваха разработени дигитални материали – видеа, игрови елементи, интерактивни задачи и въпроси за дискусия. Те помагат на най-малките ученици да усвояват правилата за безопасно поведение на пътя чрез примери от реалността и интерактивни дейности в клас. Темите включват как да пресичаме правилно, защо светлоотразителните елементи са важни, какво означава да бъдеш внимателен пешеходец и пътник и как да разпознаваме рискови ситуации.



„Положителната обратна връзка от участниците показва, че когато говорим за пътната безопасност на езика на децата и чрез симулации на реални ситуации, те запомнят и прилагат наученото. Това е най-сигурният знак, че интерактивният подход работи и че с подходящите инструменти училището може да изгражда устойчиви модели на отговорно поведение“, споделя Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.



Инициативата стъпва и върху опита на Shell България от предходната учебна година, когато служители-доброволци на компанията преподадоха създадените от експертна работна група, координирана от Shell, материали на над 1500 ученици от 17 училища в София, Банкя, Пловдив, Перник и Поморие. Проектът, подкрепен от Министерството на образованието и науката, получава висока оценка от учители и директори, а уроците предизвикват силен интерес сред децата, които активно се включват и с желание усвояват основните правила за пътна безопасност.



„За нас безопасността на пътя е от особено значение, затова говорим за нея с децата още от най-ранна възраст. „Отличник на пътя“ е дългосрочна наша инициатива, като благодарение на партньорството ни с издателство „Клет България“ материалите от нея остават достъпни за безплатно ползване от всички учители в страната,“, коментира Камелия Славейкова, Председател на съвета на директорите на Shell България.



Водени от обща мисия, издателство „Клет България“ и Shell България ще продължат съвместната си инициатива „Отличник на пътя“ и през 2026 г., като подкрепят учителите с практични решения за класната стая.

