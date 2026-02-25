iZZI разширява хоризонтите на образователния процес

партньорска публикация
партньорска публикация / 25 February 2026
Иновативната платформа iZZI разширява хоризонтите на образователния процес с напълно безплатен достъп до всички познавателни книжки и учебници на марките „Анубис“, „Булвест 2000“ и „Изкуства“. До края на учебната година учителите, родителите и техните деца ще могат да преживеят знанието с над 65 000 интерактивни задачи и забавни игри, панорамна гледка от Черни връх, симулации за проводници на електричен ток и впечатляващи видеа с природни феномени. Тези и много други допълнителни възможности на платформата на издателство „Клет България“ превръщат класната стая в пространство за откривателство, експерименти и активно учене.

„Децата, които застават пред нас днес, няма да бъдат същите, които ще прекрачат училищния праг утре. Те ще имат различни интереси, очаквания и потребности. В стремежа си да помогнем на преподавателите да отговорят максимално на тях и да подберат най-подходящите учебни помагала, отваряме достъпа до нашата образователна среда iZZI. В нея знанието оживява, а ученето се превръща във вълнуващо преживяване, което мотивира, развива и оставя дълбока следа в живота и сърцата на учениците“, споделя Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

Платформата е създадена с основната цел да бъде незаменим помощник в образователния процес. В нея преподавателите ще открият на едно място интерактивни и електронно четими учебници, 3D модели, VR панорами, тематични задачи и креативни упражнения. Всички тези ресурси са допълнени с разнообразни функционалности, които улесняват ежедневната работа в клас. Част от тях включват виртуална дъска, система за проследяване на напредъка и онлайн инструмента за създаване на тестове и работни листове iZZI ТЕСТ.

От началото на учебната 2025/2026 г. платформата разшири своето съдържание и за предучилищните педагози. Те могат да се възползват както от актуални аудио приказки, флашкарти за развиване на емоционалната интелигентност и дидактични табла, така и от музикалната звукотека, специализирани материали за безопасно движение по пътищата и много други.

Свободният достъп до iZZI е част от продължаващата мисия на издателство „Клет България“ да подкрепя всеки по пътя към знанието и да осигурява качествени учебни материали и ресурси, които отговарят на нуждите и динамиката на съвременната класна стая.
