Николай Хаджидончев става генерален мениджър на "Тева" и в Румъния

"Три държави, страхотни екипи и една обща цел – да продължаваме да се развиваме и да създаваме стойност за хората"

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 25 August 2026 20:40 >
Николай Хаджидончев става генерален мениджър на "Тева" и в Румъния
"Нова стъпка и ново предизвикателство за мен – поемам отговорността и за Румъния, наред с България и Гърция." Това написа във Фейсбук профила си Никоай Хаджидончев, който вече е генерален мениджър на "Тева" в България, Гърция и Румъния.

"Три държави, страхотни екипи и една обща цел – да продължаваме да се развиваме и да създаваме стойност за хората. Продължаваме напред!"

Никоай Хаджидончев има над 30-годишна успешна професионална кариера. Той е част от "Тева" от 2011 г., когато става генерален мениджър на „Тева Фармасютикълс България“. След придобиването на „Актавис“ от „Тева“ през 2016 г. той е изпълнителен директор на търговското ѝ подразделение – „Тева Фарма“. От началото на 2023 г. поема управлението и на търговското подразделение на „Тева“ в Гърция. Бил е управляващ директор на Alapis България ( 2009 - 2011), изпълнителен директор на „Актавис“ ЕАД (2006 - 2009), генерален мениджър на Roche България (2002 – 2006) и генерален мениджър на Unilever България (1998 – 2002).
От 13 години е председател на Управителния съвет на Българската генерична фармацевтична асоциация (ЛЕКАРСТВА ЗА БЪЛГАРИЯ - БГФАРМА), член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Николай Хаджидончев е член на Комитета по избора на конкурса "Хора на бъдещето", който списание BGLOBAL организира.
Желаем му от сърце нови големи успехи!
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