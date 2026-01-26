Българската асоциация на рекламодателите има нов управителен съвет

Управлението на изкуствения интелект и маркетингът чрез инфлуенсъри са сред приоритетите на асоциацията

На редовно годишно общо събрание Българската асоциация на рекламодателите (БАР) избра нов управителен съвет с мандат 2 години. В него влизат 8 корпоративни члена - "Тева", "Метро", "Нестле", А1, "Стада", "Каменица", "Белла" и "Виваком", и изпълнителен директор. За председател беше утвърдена "Тева", която се представлява от д-р Свилен Стрезов, маркетингов директор на дивизия „Лекарства без рецепта“. Д-р Стрезов има дългогодишен лидерски опит. Той е член на управителния съвет на БАР от 2015 г. и негов председател от 2019 г. Общото събрание преизбра на поста "изпълнителен директор" Росен Мисов, който работи за асоциацията от 2012 г.

Д-р Свилен Стрезов коментира: „Живеем във време на безпрецедентни предизвикателства пред бизнеса и бранд комуникациите. Обсъждаме ново определение на критерия за „голям рекламодател“ и „медиен бюджет“. С цел оптимизиране на рекламните инвестиции обръщаме все по-голямо внимание на фактори като „отложена гледаемост“, „пропускане на рекламни блокове“, които са ежедневие в потреблението на съдържание в интерактивните медийни платформи. Традиционните представи за „гледане на телевизия“, „посещение на уебсайт“ се преосмислят, за да се постигне по-реална представа за ефекта на комерсиалното съдържание, за което плащаме.“

Росен Мисов допълва: „Съвременната бизнес среда налага да актуализираме приоритетите на БАР. Предстои задълбочена дискусия за нуждата от регулация на професия „инфлуенсър“, както и развитие на саморегулацията в тази област. Вече не обсъждаме дали да използваме или не изкуствен интелект (ИИ) в бранд комуникациите. Той е навсякъде, а пред нас стои предизвикателството по-добре да управляваме неговото участие и принос към работата ни.“
 
Българската асоциция на рекламодателите (БАР) е основана през 2008г. от 11 големи рекламодатели. През януари 2026 г. тя има 17 редовни члена. Повече информация може да се намери на сайта на БАР.
