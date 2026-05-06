За да постигнем велики неща, трябва да вярваме, че можем да променим света

Великите дела започват от един човек. От една искра. От една вяра. От нашето „Аз мога“

Източник: Тони Тончев

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.



Автор: Стойне Василев



НЕ ВЯРВАХ, че мога да променя света. Или поне така мислех дълго време. Докато един ден не осъзнах, че ако успея да променя само един човек – себе си, тогава вече съм променил част от света. Промяната не идва със светлини, аплодисменти или фанфари. Тя идва тихо, почти незабелязано, в един обикновен ден, в който се поглеждаш в огледалото и си казваш честно, че това, което правиш, и това, към което се стремиш, могат да бъдат много по-големи. СТОЙНЕ ВАСИЛЕВ е финансов консултант, инвеститор и собственик на най-популярния сайт за лични финанси в България – SmartMoney.bg, автор на най-продаваната бизнес книга у нас за 2018 г. и за 2019 г. – „Умни пари“. Председател е на Управителния съвет на Българската асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК). Има 17-годишен опит във финансовата сфера на високи позиции в международни и български компании като EY, BDO Bulgaria, Raiffeisen Bank, ProCredit Bank, KBC и VMFG. В моя живот съществените промени започнаха именно с вътрешното усещане, че има още нещо, че мога да дам повече, че мога да бъда повече. Не защото съм специален, а защото започнах да вярвам, че имам избор. Истината е изненадващо проста: величието не тръгва от голяма мечта, а от една малка вяра, достатъчно силна, за да я последваш.



Промяната винаги започва от един човек



Когато започвах моя собствен бизнес, нямаше големи стратегии, нямаше план „как да променя света“, нямаше кампания с големи обещания. Имаше само желание да помогна на няколко човека да подредят парите и живота си.



Първата статия написах през една късна зимна вечер в малката ни квартира, на стар лаптоп, с повече ентусиазъм, отколкото умения. Нямах редактор, нямаше аудитория, нямаше „платформа“. Имаше само вяра. Вяра, че ако един човек прочете текста и направи една малка крачка към по-осъзнат живот, значи всичко си е струвало.



Понякога забравяме, че всяка голяма промяна в историята, независимо дали в държава, в компания, или в семейство, е започвала именно така: с един човек, една искра, едно малко вътрешно „Аз мога“. Светът не се променя от това, което казваме на висок глас, а от това, в което вярваме достатъчно силно, за да го правим дори когато никой не ни гледа.



Вярата е горивото, когато ресурсите свършат



Много хора ми казват: „Стойне, ти имаш опит, знания, аудитория… лесно ти е“, а истината е далеч по-различна. Започнах буквално от нулата. Нямах нито големи ресурси, нито подкрепа, нито опит в това, което предстои. Имах само желание. И то се оказа напълно достатъчно, за да превърне първата малка крачка в път.



Вярата е тази, която те държи, когато си сам в залата, а пред теб седят пет човека. Тя е силата, която те изправя след падане. Тя е спокойният вътрешен глас, който ти казва, че има смисъл да продължиш точно днес, точно тук дори когато резултатите още ги няма. За да промениш света, първо трябва да промениш себе си



Светът няма да стане по-добър, ако чакаме някой друг да го направи. Няма да се промени, ако единственото, което правим, е да критикуваме, да се оплакваме, или да сочим грешките на другите.Светът се променя, когато:



– Eдин баща се прибере навреме за вечеря и покаже, че семейството му е важно.



– Eдин млад човек спести първите си 1000 лева и направи първата стъпка към финансовата сигурност.



– Един учител повярва в дете, което е загубило посоката.



–Един човек каже „не“ на хаоса и „да“ на новия път.



Не знам дали някой от нас ще промени света така, че името му да остане в историята. Но знам нещо много по-важно: Ако променим себе си, мисленето си, навиците си и начина, по който действаме, вече сме променили една част от света. Най-важната част. Нашата част.



А когато достатъчно хора запалят този малък вътрешен пламък, се случва нещо удивително – всички тези искри се събират и могат да осветят цялата нация. Великите дела започват от един човек. От една искра. От една вяра. От нашето „Аз мога“. Нека не го забравяме.



И когато един човек повярва, че може да промени света, много често се оказва, че светът вече е започнал да се променя. Вярата е енергия, която другите невинаги виждат, но неизбежно усещат. А тя може да направи възможно дори онова, което вчера е изглеждало невъзможно.



Българите, които доказаха, че можем да променим света



Когато някой каже: „Ние, българите, не можем“, аз винаги си спомням две истории. Истории, които нямат нищо общо с привилегии, връзки или наследени възможности. Това са истории за вяра, упорит труд и вътрешна сила.



ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ – ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРЕВЪРНА БЪЛГАРСКИТЕ ТАЛАНТИ В СВЕТОВНИ УМОВЕ



Златният учител от Казанлък. Човек, който промени съдбите на стотици деца, при това в условия, в които мнозина биха се отказали. Работил в кабинет със стари уреди, без сериозна подкрепа и без модерни ресурси, но с нещо много по-ценно – непоклатима вяра в българските деца. И те му повярваха.



Резултатът е ясен: младежи, които стигнаха до най-високите световни подиуми по физика. Но по-важното е друго – те получиха вяра в потенциала си, вяра, че могат да достигнат до нива, за които повечето хора дори не мечтаят. Тео показа, че един човек, който вярва достатъчно силно, може да промени бъдещето на цяла една нация.



МАРИЯ БАКАЛОВА – МОМИЧЕТО ОТ БУРГАС, КОЕТО СТИГНА ДО „ОСКАРИТЕ“



Мария започва от малка театрална школа в Бургас. Няма връзки, няма привилегии, няма отворени врати. Има само мечта, която постепенно се превръща в цел, и вяра, която не я изоставя.



Светът я видя, аплодира я и оцени нейния талант. Но това, което повечето хора не видяха, са всички безсънни нощи, пропуснати възможности, болезнени провали, тежки прослушвания и моменти, в които е трябвало да повярва в себе си, когато никой друг не го е правил.



Мария доказа нещо много важно: можеш да стигнеш от Бургас до Холивуд, ако не се отказваш, ако вярваш и ако работиш с упорство, което не търси лесни пътища. Величието не пита откъде си. То пита докъде имаш смелостта да стигнеш.



Промяната е действие, не лозунг



Вярата сама по себе си е само възможност. Ако не бъде подкрепена с действие, тя се превръща в пожелание. А мечтите, които не се прилагат на практика, започват да тежат – превръщат се в неизползван потенциал.



Да вярваш, че можеш да промениш света, означава да поемеш отговорност за действията си. Да приемеш, че ще има моменти на падения, на съмнение, моменти, в които ще ти се иска да се откажеш. И въпреки това да продължиш.



Преди години преживях период, в който всичко, което бях градил с години, започна да се клати. Не само в бизнеса, защото там има числа, решения и логика. По-трудното беше в личния живот. Вътрешната умора. Онзи момент, в който сутрин се будиш и не си сигурен дали това, което правиш, все още има смисъл. Незабележимо, ден след ден, започваш да губиш увереността си. Усещането беше като да стъпвам върху лед, който леко пука под мен, и не знаеш дали на следващата крачка няма да пропаднеш.



Точно тогава разбрах нещо, което никога няма да забравя. Вярата не е най-силна, когато печелиш. Вярата е най-силна, когато си в тъмното. Когато е лесно, когато всичко върви, когато животът се движи по план, вярата е просто удобство. Но когато си сам срещу проблемите си, когато дишането ти става по-тежко и ти се струва, че няма светлина напред, точно тогава истинската вяра се показва. Не като голяма мотивация, не като лозунг, а като нещо много тихо, много лично.



В онзи момент бъдещето ми беше неясно. Не виждах решения, виждах само въпроси. Но тогава вярата ми се появи като малка свещ в огромна стая. Не осветяваше всичко, а светеше колкото да видя първата стъпка. Само една. И тогава разбрах, че понякога точно това е напълно достатъчно. Не ти трябва цялата картина. Не ти трябва гаранция. Трябва ти само малкото светлинка, която да ти покаже накъде да се движиш днес.



И най-странното е, че когато направиш първата стъпка, втората някак сама се разкрива. После третата. И постепенно става все по-светло не защото стаята се е променила, а защото ти вече не си същият.



История от живота – промяната, която идва, когато си на дъното



Преди време при мен дойде един мъж на около 45 години. Не беше от хората, които ще ти говорят за мечти и цели. Беше уморен. Но не онази умора, която минава с един уикенд на СПА, а дълбоката, която е натрупвана с години. Работеше в строителството, сменял няколко фирми, бил и в чужбина, но се беше върнал в България заради семейството.



Дойде при мен заради дългове. Банките го притискаха, заплатата му не стигаше, а жена му беше на ръба да го напусне. Не беше от хората, които говорят много. Седна, погледна ме право в очите и каза само: „Не знам накъде да тръгна. Изгубих се. Може ли да ми помогнеш?“.



Не беше дошъл за финансов съвет, а за да опита да върне себе си. Не му дадох списък с десетки задачи, а му зададох само един въпрос: „Какво може да направиш през следващите две седмици, за да се върнеш на правилния път?“.



След месец се видяхме и ми каза, че е изплатил всички онези малки бързи кредити, които са му тежали, договорил се е с шефа да му даде малко почивка и разговарял честно с жена си за ситуацията, в която се намира.



Не бяха велики дела. Бяха честни дела. След около шест месеца дойде отново. Беше леко отслабнал и изглеждаше значително по-добре. Беше поработил допълнително в свободното си време, изплатил половината дългове, намерил и по-нормална работа. Не защото животът му беше станал по-лесен, а защото беше спрял да се самозалъгва, че „някой ден“ ще стане чудо.



За мен истинското чудо беше, че той спря да се крие от трудните избори и тогава животът най-после му отвори широко вратата. Това е само една лична история, но тя е като огледало на нашата реалност. В България промяната рядко идва с леки решения или по отъпкани пътища. Най-често започва с едно сурово и честно признание, че животът няма други ръце освен нашите.

