Имате шанс да ги чуете

За първи път в България темата за навиците ще се обсъжда публично и Вие имате шанс да бъдете там.списание BGLOBAL събира лидери и визионери на дискусията НАВИЦИТЕ НА УСПЕШНИТЕ ХОРА И КОМПАНИИ.Ще говорим- За всекидневните навици, които ни правят по-силни и успешни- За характера и волята непрекъснато да преодоляваме себе си и да вървим напред- За лидерството да предаваме своите навици на екипите и така те да постигат качество на световно ниво- За новите навици в новата сложност на бизнеса, в която скоростно се развиват технологиите и AI, непрекъснато се променят регулациите, работим хибридно и от различни точки на света, международната обстановка става все по-несигурна.ПРЕДСТАВЯМЕ ГОВОРИТЕЛИ НА СЪБИТИЕТО:откриващ говорителЛекар, специалист невролог, PhD, създател на научно базираната здравна журналистика в България. Прогресивен мислител, мотивационен лектор, автор на бестселър, артист. Не се състезава с никого. Тя тича в собствен коридор, не следва тенденции – а ги създава. Комбинира наука с изкуство, вдъхновява поколенията и превръща здравето в извор на мотивация.НАЙ-ВАЖНИЯТ НАВИК ЗА УСПЕХА„За мен най-важният навик за успеха е да обичаш трудността, да предизвикваш и изследваш собствените си лимити с любопитство и смелост. Всеки ден! Постоянно владей изкуството на малките, но значими стъпки – именно те превръщат големите предизвикателства в постижими победи и те издигат все по-високо по пътя към твоето най-добро Аз. Всичко е съзнание, което се кове – не веднъж, а всеки ден. И ние растем само когато се себенадмогваме. Това не е мотивационна фраза. Това е невробиохимична реалност.“главен изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и УкрайнаМагистър по електротехника и по мениджмънт и фирмено управление. През 2014 г. защитава докторска степен по специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане" в Русенския университет „Ангел Кънчев". Зам.-председател на КРИБ, член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България и на Българската минно-геоложка камара. Председател на настоятелствата на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) и на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Развива активна обществена дейност, подкрепяйки каузи като устойчивото развитие, дигиталната трансформация на бизнесите, по-нататъшното овластяване на жените, задържането и развитието на младите таланти у нас.НАЙ-ВАЖНИЯТ НАВИК ЗА УСПЕХА„За мен като човек и ръководител един от най-ценните навици на истински успешните личности е способността да се отдадат напълно на настоящия момент. Когато се потопим изцяло в това, което правим тук и сега – било то бизнес проект или ценно време със семейството, – ние създаваме истинска стойност. В динамичния свят на бизнеса, където вършенето на няколко неща едновременно често се възприема като добродетел, аз вярвам в силата на фокусираното внимание. Знам колко предизвикателно може да бъде това в ерата на постоянна свързаност. И аз се боря с изкушението да проверя имейла си по време на вечеря, или да мисля за работни задачи на семейна ваканция. Но съм убедена, че това осъзнато присъствие не само драстично подобрява нашата продуктивност и иновативност в професионален план, но и значително допринася за личните взаимоотношения и цялостното удовлетворение от живота.“водещПрофесионален сертифициран коуч (PCC), акредитиран към Международната коучинг федерация (ICF) и гостуващ преподавател в програмата за ръководни кадри (ЕМВА) на Американския университет в България. Автор на „Пътешествие за лидери“ – практичен наръчник за управление на хора, себепознание и лидерско развитие.НАЙ-ВАЖНИЯТ НАВИК ЗА УСПЕХА„Най-важният навик за организационен успех е създаването и поддържането на положителна организационна култура от проактивни и мислещи хора с ясни ценности.Най-важният навик за личностен успех е постоянното усъвършенстване, надграждане на силните ни страни и работа по ключови области за развитие.“, съдружник в XploraИма над четвърт век бизнес- и маркетинг опит – като основател на компании, като мениджър и директор, като член на Съвета на директорите. В момента е управляващ съдружник в агенцията за интегриран дигитален маркетинг Xplora.bg – с над 120 клиенти, български и мултинационални компании, от бързооборотни стоки, през индустриални продукти до финансови услуги. Управляващ съдружник е и в xplora.academy, където има много безплатни ресурси по дигитален маркетинг. Развива най-големия бюлетин за маркетинг на български език в Linkedin – Xplore Marketing Malchev.НАЙ-ВАЖНИЯТ НАВИК ЗА УСПЕХА„Това е навикът да си управляваме навиците, разбира се. Моят личностен профил е много зависим – положително и негативно от навиците, – научил съм се как да ги забелязвам, да обръщам внимание на положителните, да презаписвам негативните и да пазя любопитството си. На събитието ще споделя своя над 10 години опит в управлението на навици на база на личностен профил. И как да научим AI да ни дава съвети, съобразени с профила ни, като силни страни и предизвикателства, но и с контекста ни в текущата седмица.“, изпълнителен директор на „Престиж“Бизнес лидер със значим принос през последните 30 години за навлизането и успеха в България на няколко големи международни компании, както и за установяването на отговорни практики в бизнес секторите, в които е работила. Тя е сред инициаторите и основателите на Асоциацията на детергентския бизнес в България, Асоциацията на храни и напитки в България, Съвета на жените в бизнеса в България. Създател на LEAD Network Bulgaria Chapter в подкрепа на многообразието и равнопоставеността на работното място в сектора на бързооборотните стоки. Създател е на инициативата „Училище за лидери: Вдъхнови (се)“, чиято мисия е да подпомага личностното развитие и кариерно насочване на ученици. Изпълнителен директор на „Престиж“ – една от водещите компании в хранително-вкусовата индустрия в България. Преди това е била генерален мениджър на „Хенкел Детергенти“ за България, Румъния, Молдова и Албания и президент на „Хенкел България“.НАЙ-ВАЖНИЯТ НАВИК ЗА УСПЕХА„Много се говори за това колко е важно за нас лидерите – да бъдем ролеви модели. Но съм сигурна, че ще се съгласите с мен, че е също толкова важно ние лидерите да имаме свой ролеви модел. Някой, на когото да се възхищаваме. Ролевият модел е уравнение с две еднакво важни страни: човека, който служи за пример, и този, който умее да се възхищава.Да се възхищаваш на хората, е умение. Да се научиш да се възхищаваш, е дар, който всеки трябва да си подари. А това е изключително важна лидерска черта. Особено днес, когато всички се стремим да бъдем десет пъти по-смели, десет пъти по-бързи. Умението да се възхищаваме ни дава едно огромно предимство – скоростта на доверието.“, водещаОсновател на HOW to SPEAK, преподавател и консултант по презентационни и медийни умения. Убедена е, че всеки човек може да стане по-добър в публичното говорене и присъствие. Завършила е журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Била е репортер във вестник „Сега“ и в „bTV Новините“. Зам. главен редактор на списание AMICA. Водеща на сутрешното предаване „Преди обед“ по bTV от 2012 г. до 2024 г., почетен генерален консул на Кралство Швеция в БългарияЕдна от най-влиятелните жени в бизнеса в България. Тя е магистър по фармация от Медицинска академия в София, с отдаденост и любов към науката и иновациите в областта на медицината и технологиите. С бизнес образование в INSEAD и специализации в Обединеното кралство, Швеция и САЩ, с три десетилетия богат професионален опит като генерален мениджър на AstraZeneca България, водеща компания в бионауките. Тя е един от учредителите на Българския форум на бизнес лидерите, Българо-шведската търговска камара, Съвета на жените в бизнеса в България, Българския съвет за ресусцитация. Член е на борда на СЖББ, SweCham, Teach for Bulgaria, Българския съвет за ресусцитация. Активен участник и партньор в дейности, свързани с превенция и ранна диагностика на социално значими заболявания, образование, опазване на богатото културно-историческо наследство, устойчивото развитие.НАЙ-ВАЖНИЯТ НАВИК ЗА УСПЕХА„Нагласата Can Do е силно закодирана в мен под формата на позитивния умствен модел, вътрешният двигател, който креативно ме фокусира върху възможностите и ми помага и в най-трудните моменти да намирам решения. Тази нагласа включва целеустременост, проактивно поведение, страст да уча, да бъда гъвкава и адаптивна, Дарвин ни го е завещал. Тази нагласа включва и вяра в собствените сили.“, главен изпълнителен директор на ElevateУспешен български предприемач, уважаван експерт и утвърден лидер в технологичния сектор с над 30 години международен опит. Под негово ръководство Еasy Сonsult, на която бе председател на Борда и изпълнителен директор, се трансформира в Elevate, компания, която предлага цялостни решения за работната сила. Изпълнителен директор на инвестиционната компания Finance Partner, член на Борда на директорите на Германо-българската индустриално-търговска камара (AHK), Настоятелството на Бургаския свободен университет. Той е сред основателите на Българската асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Основател е на една от най-бързо развиващите се технологични компании с български корени – BULPROS (предшественик на DIGITALL). Преди това Ивайло има над 20 години опит на различни ръководни позиции в Microsoft, Adecco, SEB, Unisys, Comparex (PC Ware)., главен изпълнителен директор на Tiger TechnologyИраван Хира е магистър по изчислителна техника от Техническия университет в София. След дипломирането си работи в „S&T България“. Бил е управляващ партньор на Karoll Capital Management, генерален директор на Hewlett Packard Enterprise в България и на Hewlett Packard Enterprise Глоубъл Деливъри Център България, управляващ директор на The Financial Times в България. В Tiger Technology ръководи експанзията на компанията в Азия, Африка, Северна Америка и Европа., старши вицепрезидент, „Управление на продукти за дигитални преживявания“ в ProgressИма над 20 години опит в управлението и създаването на решения за дигиталния бизнес, ръководенето на глобални екипи и постигането на силни бизнес резултати. В Progress тя ръководи международен екип от над 450 души и отговаря за стратегическото управление и развитие на продуктите за дигитални преживявания. Присъединява се към Progress през 2011 г. и през годините заема различни лидерски роли. Преди това като част от други международни компании тя успешно ръководи редица проекти за разработка на сложни софтуерни приложения с екипи в различни части на света. Често влиза в ролята на ментор, подкрепяйки следващото поколение лидери в България., PR професионалист, дипломат, предприемачСъздател и управител на пиар компанията М3 Communications Group и представител за България на Hill+Knowlton. Той е единственият експерт от Източна Европа, вписан в Световната PR зала на славата в Лондон. До 2017 г. е президент на Световната PR организация ICCO, сега e президент на Световния комуникационен форум в Давос, Швейцария. Завършил е международна икономика в Икономическия университет в Прага, Чехия, и лидерски умения в Harvard Kennedy School. Доктор по PR и масови комуникации в СУ „Св. Климент Охридски“. Председател на Съвета на настоятелите на УНСС. Почетен генерален консул на Република Сейшели в България.НАЙ-ВАЖНИЯТ НАВИК ЗА УСПЕХА„Важни са иновативността, креативността, въображението, добрият мениджмънт и хората от екипа край теб. Но безусловно най-важното е да имаш цел, ясно и точно да знаеш какво искаш да постигнеш. И когато знаеш това – никога да не се отказваш, ама никога! И помнете – ако мечтите не ви плашат, то те не са достатъчно големи. Струва си да работим и постигаме единствено и само големи мечти.“управител на „Електрохолд ИПС“ ЕООД„Електрохолд ИПС“ ЕООД е част от eдна от водещите електроенергийни групи в България – „Електрохолд“, специализирана в инженеринг, доставки и строителство и оператор на мрежата от зарядни станции за електрически превозни средства Electrocharge. Милен Христов е още член на Управителния съвет на „Електрохолд Продажби“ ЕАД и на Съвета на директорите на „Електрохолд Трейд“ ЕАД. И трите дружества са собственост на Eastern European Electric Company B.V., енергийния подхолдинг на една от водещите групи в Югоизточна Европа – „Еврохолд България“ АД, в чиято структура влиза и застрахователят „Евроинс“. Милен Христов започва своето професионално развитие като брокер на Българската стокова борса. Още като студент основава първия си предприемачески проект – benzin.bg, който впоследствие се превръща във водещ картов оператор за горива в страната под шапката на „Мотобул“ ЕАД. Създател е и на компанията за лабораторни изследвания Laboratoria.bg. Бил е член на Съвета на директорите на най-големия автомобилен холдинг в България – „Авто Юнион“ ЕАД. Основател е на фондация „Практикум“, която подкрепя и насърчава развитието на млади лекари и специализанти по медицина в България. Бакалавър по бизнес администрация и мениджмънт от University of Sheffield, Великобритания. Завършил е и MBA в Московския бизнес институт „Сколково“. Има и магистратура по застрахователен бизнес и риск мениджмънт от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)., закриващ говорителЕмблематично лице и глас от българския телевизионен и радиоефир. Във визитката му са някои от най-култовите и рейтингови телевизионни продукции като „Стани богат“, „Биг Брадър“, „ВИП Брадър“ и „Един срещу всички“. Всеки четвъртък почти 33 години той застава зад микрофона на Българското национално Дарик радио. Носител на множество престижни награди, сред които „Достойните българи“, „Икар“, „Модна икона“. Винаги стои близо до проблемите на хората в нужда, инициира редица благотворителни акции в помощ на деца с проблеми, организира Дарик благотворителен търг вече 15 години.НАЙ-ВАЖНИЯТ НАВИК ЗА УСПЕХА„Най-важният навик за успеха е букетът от талант, постоянство и характер! Свидетели сме на пропилени таланти, на амбициозни некадърници и безфокусирани хора около нас. Истинският успех и признание никога не идват, когато сам ги търсиш, провокираш, гониш.“, управител на „ЕОС Матрикс“„ЕОС Матрикс“ е водеща компания за управление на вземания в България, част от немската EOS Group. Учредител е и дългогодишен председател на Асоциацията за управление на вземания. Има магистърска степен по международен туризъм от УНСС, Executive MBA от Cotrugli Business School, Загреб, и специализация за висши мениджъри в London Business School. През 2022 г. от печат излиза дебютната ѝ книга „Винаги плащаш“, а през 2023 г. стартира подкастът ѝ „Джобните”. Рени Миткова е майка на 3 деца и автор на блога renymitkova.com, в който споделя богатия си професионален и житейски опит.главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на ХОЛДИНГ „КЦМ 2000“. Председател на Надзорния съвет на КЦМ АД от 2016 г. и на Надзорния съвет на „Върба Батанци“ и „Горубсо Мадан“ от 2021 г.Магистър е от Химикотехнологичния и металургичен университет и Университета за национално и световно стопанство, София. Има близо 40-годишен опит в металургичната индустрия. Член е на Консултативната комисия по индустрия към Международната група по оловото и цинка към ООН. Носител е на приз „Мистър Икономика“, категория „Индустрия“ – 2014 г., и категория „Пазарна експанзия“ – 2022 г. Всички те ще бъдат на събитието НАВИЦИТЕ НА УСПЕШНИТЕ ХОРА И КОМПАНИИ.