Стартира Growth Program 3.0 на Фондация F.A.M.E

Фондация F.A.M.E обяви старта на приема за Growth Program 3.0 - селективна 3-месечна програма, насочена към жени предприемачи с работещ бизнес и следващо поколение дами в семейни компании, готови да изведат бизнесите си на следващо ниво.След две успешни издания F.A.M.E вече обединява алумни общност от над 30 дами лидери, управляващи 25 компании в разнообразни сектори. Програмата се утвърди като ключова екосистема за развитие и скалиране, като почти 50% от подкрепените бизнеси са извън столицата - ясен знак за националния обхват на инициативата.Програмата е създадена, за да изведе жените лидери от оперативното ежедневие и да им даде пространството, в което да мислят стратегически, смело и в голям мащаб. Целта на F.A.M.E е да отвори нови хоризонти пред участниците, като им предостави механизми за растеж чрез достъп до експертиза, водещи лектори и реални бизнес възможности, които превръщат амбицията в устойчив успех.„Горди сме с нашата силна и активна общност, която обединява не само алумни мрежата, но и нашите лектори, ментори и партньори. F.A.M.E Growth Program не е просто програма с обучения, а активна екосистема, която създава реални резултати, партньорства и възможности и извън рамките ѝ. Целта ни е да предоставим на дамите не само стратегия и инструменти за скалиране, но и достъп до ключови партньори, ролеви модели и подкрепа. В това издание надграждаме опита си с още по-силен фокус върху практическото извеждане на бизнесите на следващо ниво, помагайки на лидерите да взимат решения с увереност, а не само на интуиция.“, заяви Виктория Каролева, основател на F.A.M.E.За Growth Program 3.0 могат да кандидатстват растящи компании с основател жена или следващо поколение жена в семеен бизнес, поела лидерска роля. Бизнесите трябва да имат валидиран продукт или услуга на пазара с потенциал за растеж на местно и международно ниво и да са реализирали приходи от минимум 125 хил. евро през изминалата година. Кандидатурите се приемат онлайн нана F.A.M.E до 15 февруари 2026 г.Програмата продължава своето развитие със стратегическата подкрепа на EY Bulgaria и финансова група „Карол“ (за трета поредна година), както и на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). Изданието се реализира и с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и ProCredit Bank.Селектираните участници ще имат достъп до индивидуално менторство и 11 практически модула, обхващащи теми като стратегия за растеж, оптимизация на процеси, продажби, излизане на нови пазари и възможности за привличане на капитал.В досегашните издания на Growth Program бяха приети над 300 кандидатури, което е доказателство за силен интерес и ясна нужда от инициативи, подкрепящи жените преприемачи. От тях бяха подбрани 30 жени предприемачи и бяха подкрепени 25 компании, от които 11 са семейни бизнеси.Може да се каже, че инициативата доби национален обхват, тъй като стъпи в 14 български града, извън София. Бяха проведени 23 бизнес уъркшопа от водещи бизнес експерти от различни индустрии.Друг важен момент са проведените над 70 менторски срещи. На тях кандидатите имаха възможност да се докоснат до опита и експертизата на над 40 изявени специалисти. Сред менторите са добре познати на читателите на Bglobal лица от Съюза на жените в бизнеса, като Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк, Дарина Стоянова, изпълнителен директор на ПРЕСТИЖ - 96 АД, Ваня Манова, Регионален мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово, Жаклин Цочева Директорът „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в „Кока-Кола ХБК България, Ирена Цакова, Директор Разрешителни и правни дейности, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и др.Форматът е създаден да подкрепи дамите предприемачи, които искат да минат от „работещ бизнес“ към растяща компания, изграждайки процеси, екипи и стратегии, които не зависят само от тях.