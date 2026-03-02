Делът на жените на управленски позиции в ЕС достига 35,2 на сто

BusinessGlobal / 02 March 2026 15:35 >
Делът на жените на управленски позиции в ЕС достига 35,2 на сто
През 2024 г. 35,2 на сто от всички ръководни позиции в ЕС са били заемани от жени, което е ръст спрямо 31,8 на сто през 2014 г., съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

Жените са били по-широко представени сред младите мениджъри (39 на сто от всички мениджъри във възрастовата група 15-39 години), като делът им е намалявал с възрастта. Сред мениджърите на възраст 40-64 години е имало 34,4 на сто жени, а сред тези на 65 и повече години - 26,5 на сто.

Най-голям дял на жените на ръководни позиции в страните от ЕС през 2024 г. е регистриран в Швеция (44,4 на сто), следвана от Латвия (43,4 на сто) и Полша (41,8 на сто). Най-ниските дялове са в Кипър (25,3 на сто), Хърватия (27,6 на сто) и Италия (27,9 на сто).

България се нарежда на 5-о място сред страните с най-висок дял на жени на мениджърски позиции през 2024 г.

От 2014 г. 24 страни от ЕС са регистрирали ръст на дела на жените на ръководни позиции. Най-голямо увеличение е отчетено в Люксембург (13,7 процентни пункта), Малта (10,1 процентни пункта) и Кипър (7,9 процентни пункта). За сметка на това Словения (-3,8 процентни пункта), Латвия (-0,7 процентни пункта) и Литва (-0,2 процентни пункта) регистрират спад. 

Тази статия е част от поредица статии, които се публикуват по случай Международния ден на жената, който се отбелязва на 8 март.
