Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре

Цветанка Минчева

ЦВЕТАНКА МИНЧЕВА е член на Съвета на жените в бизнеса в България и неговият Управителния съвет (УС) почти от неговото създаване през 2013 година, а от юни 2022 става негов председател. От 2021 година тя е и главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк, където започва и кариерата си като стажант в 2001 г. Цветанка Минчева е зам.-председател на УС на Асоциацията на банките в България. През 2023 г. Цветанка Минчева е обявена за "Мениджър на годината 2023" на 16-ото издание на конкурса за висши мениджърски постижения. Носител е и на приза на фондация „Буров“ за Банково управление през 2023 година. Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в Италия.

ПРОГРАМАТА SHE-LEVEL ACADEMY е структурирана като деветмесечно интензивно обучение, разпределено в три тематични модула от три обучителни сесии, които ще се проведат в периода от април 2026 г. до март 2027 г. Програмата е подходяща за дами на лидерски позиции, които са едно ниво под топ мениджмънта (C-1) и имат ясни амбиции за кариерно израстване.

Кандидатстването вече е отворено, като ще продължи до 21 февруари и е възможно тук

Тематичните модули са:

Модул 1: Лидерско присъствие (април – юни 2026 г.) – фокусиран върху изграждането на вътрешна устойчивост, автентично лидерство, умения за влияние и личен бранд.

Модул 2: Лидерство от бъдещето (септември – ноември 2026 г.) – насочен към развиване на стратегическо мислене на ниво изпълнителен директор, управление на ниво управителен съвет и вземане на решения в условия на несигурност.

Модул 3: Стратегическо системно лидерство (януари – март 2027 г.) – обхваща темите за етично влияние в големи системи, системно мислене и управление на приобщаващи организационни трансформации.

SHE-Level Academy е нашият отговор на едно ясно очертано предизвикателство:въпреки че жените са, техният брой, когато се стигне до върховете на корпоративната пирамида — това е класическият „стъклен покрив“, който продължава да блокира кариерното израстване на жените.Данни отпоказват, че през 2023 г. в Европейския съюз жените държатвъпреки, че са почти половината от работната сила.В България има положителен тренд —, което е над средното за ЕС и значим напредък в последното десетилетие.Но когато погледнем, делът на жените остава далеч по-нисък — например сред членовете на управителни съвети на публични компании делът на жените е под 20%, въпреки нарастване от предходната година.Именно тук се намесва SHE-Level Academy: тя не е просто програма за умения, а, но често срещат непреодолими бариери заради системни предразсъдъци, липса на менторство и ограничен достъп до мрежи за влияние.Както сме я замислили, SHE-Level Academy няма да учи как да бъдеш „по-добър мениджър“ в оперативен смисъл – това участничките вече го умеят. Академията ще работи на следващо ниво: стратегическо мислене, влияние, вземане на решения под натиск, управление на властови динамики, работа с бордове и инвеститори.Най-ценното е, че програмата ще помага на жените да направят прехода от „много добър изпълнител“ към. Да осъзнаят собствената си стойност, да я отстояват аргументирано и да се позиционират уверено в среда, която често остава доминирана от неписани правила и мъжки модели на лидерство. И не на последно място, засягаме темата за устойчивостта, и не, не говорим тук за модерната устойчивост от гледна точка на бизнеса, а за личната, човешка устойчивост. Колкото по–нависоко в йерархията отива една дама, толкова повече има нужда от тези умения, а те рядко се учат.Модулите са разработени след задълбочен анализ на международни лидерски програми, включително практикиот водещи бизнес училища и корпоративни академии в Европа и САЩ. Но ние не копирахме модели – заедно с нашите партньори от Американския университет и А1, ги адаптирахме към реалността на региона и към конкретните предизвикателства, пред които са изправени жените лидери у нас.Основните акценти са стратегическо лидерство, корпоративно управление, финансова грамотност на ниво борд, управление на промяната, личен бранд, влияние и комуникация. Силен фокус има и върху етичния и устойчив лидерски модел – тема, която става все по-ключова за бизнеса.Уникалното в SHE-Level Academy е. Тук се говори открито за бариерите, за „стъкления таван“, за невидимите правила в корпоративните среди и за това как реално се вземат решения на най-високо ниво.Участничките ще получат практически инструменти, но и нещо по-рядко срещано – достъп до опита на лидери, които вече са извървели този път. Това е знание, което не се намира в такъв вид в теорията.Категорично – повече практика. Теорията е сведена до необходимия минимум, а фокусът е върху реални казуси, дискусии, симулации и обмен на опит.Част от сесиите са на английски, защото лидерството днес е глобално. Жените, които се стремят към високи управленски позиции, трябва да могат да комуникират уверено в международна среда, с чуждестранни партньори, инвеститори и бордове. Това е част от подготовката за реалния свят.Програмата не е академична в класическия смисъл – няма изпити и оценки. Вместо това има активно участие, практически задачи и личен напредък, който се проследява през цялото обучение.Всички успешно завършили участнички ще получат сертификат, който удостоверява преминаването през програмата и придобитите компетенции – важен знак за ангажираност към лидерско развитие.Това партньорство съчетава три много силни перспективи – бизнес общност, академична експертиза и реална корпоративна практика. Американският университет в България гарантира академична дълбочина и международни стандарти, А1 – практическа приложимост, иновации и поглед отвътре към голяма корпоративна структура.За участничките това означава балансирано и пълноценно преживяване – теория, практика и реален бизнес контекст.Най-важното ще бъде. Светът се намира в период на несигурност и промени, които се случват с невиждана досега скорост – от лидерите ще се очаква не просто да управляват резултати, а да създават доверие, смисъл и устойчивост.Убедена съм, че жените имат ключова роля в този нов модел на лидерство – и SHE-Level Academy е нашият принос това да се случи по-бързо и по-осъзнато.