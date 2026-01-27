SHE-Level Academy подготвя следващо поколение лидери

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Американският университет в България (АУБ) обединяват усилия в мащабен съвместен проект, насочен към професионалното израстване на жените в мениджмънта. Новата програма „SHE-Level Academy” е създадена специално за дами на ръководни позиции, които се стремят към най-високите управленски нива и участие в управителни съвети. Инициативата се провежда с подкрепата на А1.



SHE-Level Academy е структурирана като деветмесечно интензивно обучение, разпределено в три тематични модула от три обучителни сесии, които ще се проведат в периода от април 2026 г. до март 2027 г. Програмата е подходяща за дами на лидерски позиции, които са едно ниво под топ мениджмънта (C-1) и имат ясни амбиции за кариерно израстване.



Повече за програмата и лекторите можете да научите тук.



Кандидатстването вече е отворено, като ще продължи до 21 февруари и е възможно тук. До 10 февруари 2026 г. е валидна преференциална такса за ранно записване.



Официалният старт ще бъде обявен на специално събитие в навечерието на Международния ден на жената – на 6 март 2026 г.



Тематичните модули са съсредоточени върху развиването на ключови лидерски умения и качества:



Модул 1: Лидерско присъствие (април – юни 2026 г.) – фокусиран върху изграждането на вътрешна устойчивост, автентично лидерство, умения за влияние и личен бранд.



Модул 2: Лидерство от бъдещето (септември – ноември 2026 г.) – насочен към развиване на стратегическо мислене на ниво изпълнителен директор, управление на ниво управителен съвет и вземане на решения в условия на несигурност.



Модул 3: Стратегическо системно лидерство (януари – март 2027 г.) – обхваща темите за етично влияние в големи системи, системно мислене и управление на приобщаващи организационни трансформации.



Програмата ще се проведе в двуезичен формат, като основната част от сесиите са на български език, а избрани компоненти ще се водят на английски. Участничките ще преминат през няколко целодневни сесии, допълнени от материали за самоподготовка и практически задания, насочени към решаване на реални бизнес казуси.



Всички присъствени сесии ще се проведат в София – в Центъра за образование и култура „Илиев“ на АУБ в Студентски град. Модерната академична среда ще предостави на участничките пространство за интензивен обмен на опит, стратегическо учене и изграждане на ценни професионални контакти.



Сред лекторите в програмата са специалисти с богат опит в управлението на екипи и лидерското развитие. Между водещите на модулите са Веселка Цочева-Донкова, мастър сертифициран коуч, Кристина Нешева, предприемач в сферата на технологиите и изкуствения интелект, и д-р Нели Колева, директор „Публични партньорства“ в „Заедно в час“ и преподавател по социално предприемачество в Executive MBA програмата на АУБ. В SHE-Level Academy като лектори участват още журналистът Миролюба Бенатова, Галина Костова, лидер с над 20-годишен опит в управлението на бизнеси и хора в секторите на бързооборотните стоки и химическата индустрия, и проф. Майкъл Стратън, професор по мениджмънт в АУБ.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...