Ерата на прозрението

Как AI технологиите трансформират бизнеса и проправят пътя към интелигентно вземане на решения – разговор с Мария Косанова, управляващ директор на Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium

Данните са новото „злато“ на бизнеса, а изкуственият интелект (AI) е катализаторът, който прави възможно извличането на безценни прозрения от този ресурс. От автоматизация на рутинни процеси до насърчаване на иновации, AI вече променя бизнес средата из основи. С всяка технологична новост навлизаме все по-дълбоко в ерата на прозренията, в която комбинирането на данни и познаниe създава неограничени перспективи за развитие. За това как тези промени ще оформят бъдещето и как бизнесите могат да се възползват максимално от потенциала на AI, разказва Мария Косанова, управляващ директор на Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium.

Мария Косанова е управляващ директор на Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium (Bulgaria) от март 2021 г. Работи в ИТ индустрията от 2007 г. Преди да стане директор на българския офис на компанията, ръководи отдела ѝ „Технологични услуги и продажби“. Преди това е била бизнес мениджър „Партньори“ в Hewlett Packard Еnterprise Bulgaria, както и мениджър „Продажби“ за България и Румъния в Infocus International B. V. Завършила е Математическата гимназия в Благоевград и има магистърска степен по маркетинг от УНСС.



Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium е официалният търговски представител на Hewlett Packard Enterprise (HPE) в България, функциониращ по модела Master Area Partner. От 1 ноември 2018 г. компанията управлява всички продажби, маркетинг, услуги и поддръжка, свързани с продуктите и решенията на HPE в страната. Благодарение на това българските бизнеси имат достъп до водещите технологии на HPE в сферата на облачните услуги, изчислителните системи, изкуствения интелект и съхранението на данни.



Изкуственият интелект (AI) има все по-голямо влияние в различни сектори. Какви са ключовите фактори, които според Вас движат напредъка в приемането и иновациите в областта на AI днес?



Онова, което до неотдавна наричахме „AI бъдеще“, вече е реалност, то е настояще. Само в рамките на месец от пускането си, генеративният AI привлече над 50 милиона потребители. Това не е просто бърз растеж, а невиждана досега трансформация. AI не само усъвършенства технологиите, но и буквално предефинира онова, което сме си мислили, че е възможно да постигнем в рамките на един човешки живот.



Тази вълна от иновации се движи от няколко ключови фактора. На първо място, е експоненциалният ръст на данните в световен мащаб. Това създава безпрецедентна възможност за AI да дава бизнес изводи бързо и ефективно. Второ, напредъкът в алгоритмите за машинно обучение и изчислителната мощност направи AI по-достъпен за организации от всякакъв мащаб. В допълнение увеличеното търсене на автоматизация и по-интелигентни решения в редица индустрии ускорява развитието на AI като основен инструмент за повишаване на продуктивността и намаляване на разходите.



Внедряването на AI не е само въпрос на технологии, а и на правилни партньорства. Компаниите трябва да се доверяват на доказали се партньори с дългогодишен опит, които не спират да иновират. Технологични лидери като Hewlett Packard Enterprise (НРЕ) например не само че са изградили стабилни решения за AI, но и постоянно обновяват портфолиото си, за да отговорят на новите бизнес изисквания и технологични предизвикателства.



Как ще изглежда бъдещето на AI в предприятията през следващите десет години например?



В идните години ще станем свидетели на сериозна интеграция на AI в процесите на вземане на решения в организациите. Очаква се това да бъде не само в големите, но и в малките и средните предприятия, които ще могат да използват потенциала на генеративния AI за оптимизация и иновации. Някои от лидерите в индустрията като HPE вече създават решения, които позволяват лесното внедряване на тези технологии в организации от всякакъв мащаб. Това ще доведе до по-гъвкави бизнес среди, които не само ще реагират бързо на промените, но и ще предвиждат бъдещи тенденции. Една от основните ползи за компаниите ще бъде, че техните ИТ екипи ще могат да се фокусират повече върху иновации, а не върху рутинни проблеми, като това ще им помогне за оптимизиране на разходите и увеличаване на ефективността. Бизнесите, които избират доказани иновативни технологии, ще имат конкурентно предимство.



Светът на изкуствения интелект е изпълнен с потенциал, но също така има и предизвикателства. Какви бариери срещат предприятията при приемането на AI в толкова мащабен план?



Управлението на данни, недостигът на специалисти и несигурността за възвръщаемостта на инвестициите. Това са основните предизвикателства. Компаниите трябва да мислят по-практично, избирайки пилотни проекти, които се адаптират към техните нужди, като едновременно с това търсят подкрепа от технологични експерти. Създаването на ясна стратегия и собствени вътрешни умения ще подпомогнат тези компании да адресират предизвикателствата и да извлекат практически ползи.



Суперкомпютрите играят важна роля в обработката на големи масиви от данни и AI разработки. Какъв принос имат те за бизнеса на глобално ниво?



Суперкомпютрите са в основата на решаването на сложни глобални проблеми – от климатичните промени до иновациите в здравеопазването. Тези технологии демонстрират колко устойчиви и икономически ефективни могат да бъдат решенията на бъдещето. В момента най-бързият суперкомпютър в света се намира в САЩ, той е разработен от НРЕ и се казва El Capitan. Не мога да не се похваля, че единствените 3 ексаскейл (ексаскейл компютърът може да извършва квинтилион (1018) операции с плаваща запетая в секунда, бел. ред.) суперизчислителни системи са на НРЕ. А El Capitan не само че е най-мощният суперкомпютър, но също така е най-енергийно ефективният суперкомпютър благодарение на уникалната си 100% безвентилаторна система за охлаждане.



Партньорство и иновации като че ли са основните споменавани от Вас думи. Кажете ни малко повече за сътрудничеството между HPE и NVIDIA, което е уникално по рода си партньорство, нали така?



НРЕ и NVIDIA създадоха HPE Private Cloud AI – единствено по рода си решение, което интегрира изчислителните технологии на двете компании. Освен че може да се ползва изключително лесно, то минимизира времето за постигане на бизнес стойност и гарантира сигурност чрез вградени защитни механизми, съобразени с нуждите на предприятията.



Какви съвети бихте дали на компаниите, които тепърва започват своето пътешествие в света на AI?

Препоръчвам им да започнат с ясна стратегия и да търсят партньорства, които могат да им помогнат в първоначалната фаза на внедряване. Решения като тези, които предлагаме в HPE, се адаптират към специфичните нужди на бизнеса и помагат да се преодолеят основните предизвикателства на този процес. За тепърва откриващите AI света е важно да започнат с малки пилотни проекти и постепенно да разширяват внедряването, като използват постоянна подкрепа от експерти и технологични партньори. Важно е да се доверяват на производители с дълга история в индустрията, които не само че разполагат с опит, но и иновират постоянно, за да предложат решения, които отговарят на бъдещите нужди на бизнеса.



Какво предстои за бъдещето на AI и как HPE ще продължи да бъде в авангарда на иновациите?



В бъдеще ще продължим да се фокусираме върху разработването на решения, които не само да отговорят на текущите нужди на бизнеса, но и да предвиждат бъдещи изисквания. Същевременно ще поставяме голямо внимание върху енергийната ефективност и устойчивостта на нашите решения, които ще помагат на организациите не само да се адаптират, но и да водят своите индустрии напред в епохата на изкуствения интелект.

