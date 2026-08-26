Изкуственият интелект е тук, но революция не се забелязва

Изкуственият интелект вече се използва от над половината служители в компаниите в еврозоната, но въздействието му върху производителността остава неравномерно, а редица пречки все още възпрепятстват разпространението му. Това посочва Европейската централна банка (ЕЦБ) в блога си , информира Франс прес и БТА.

Делът на работещите, които използват изкуствен интелект, е нараснал от 26 на сто през 2024 г. до 52 на сто през 2026 г., пишат в публикацията икономистите от ЕЦБ Антониу Диаш да Силва, Марко Вайлер и Николетa Анестиаду.



Проучването се основава на месечно допитване на ЕЦБ сред около 20 000 души в 11 страни и показва, че потребителите на изкуствен интелект спестяват средно три часа работно време седмично или близо 8 на сто от работното си време.

Според авторите тези часове спестено работно време може да са „поне частично отчетени в обобщените данни за производителността“, която се повишава през последните няколко тримесечия в еврозоната.



Ползите обаче са разпределени неравномерно. Те са най-значителни при компютърното програмиране, анализа на данни и автоматизирането на повтарящи се задачи, а са по-скромни при по-разпространени приложения като търсене на информация или писане на текстове.

Въпреки бързото си разпространение изкуственият интелект не се приема еднозначно.



Около една трета от хората, които не използват изкуствен интелект, смятат, че той не е полезен за задачите им, а над 40 на сто заявяват, че не желаят да го използват, се посочва в публикацията.

Сред основните пречки са и опасенията относно надеждността на инструментите, както и липсата на подкрепа от страна на работодателите.



„Пречки продължават да съществуват както от страна на работещите, така и от страна на компаниите“, отбелязват икономистите.

Според тях работодателите и държавните власти трябва да засилят обучението и да улеснят достъпа до инструментите с изкуствен интелект, за да „се използва пълноценно потенциалът им за повишаване на производителността“.



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