ЕК инвестира 30 млрд. евро в 7 гигафабрики за AI

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 30 July 2026 16:19 >
ЕК инвестира 30 млрд. евро в 7 гигафабрики за AI
Заради пандемията ЕК разреши гъвкави държавни помощи до края на 2020 година.
Европейската комисия представи днес покана за участие в инициатива за развитие на 7 гигафабрики за изкуствен интелект (ИИ), като предвижда да бъдат привлечени инвестиции за над 30 милиарда евро. Комисията очаква предложения до 12 ноември, а след сключване на договорите догодина се предвижда строителството на тези фабрики да бъде завършено в срок от 18 месеца.

Инициативата е част от стремежа Европа да бъде технологично самостоятелна, се посочва в съобщение на ЕК. Предвижда се 10 млрд. евро от бъдещата инвестиция да бъдат осигурени от европейския бюджет и държавите от ЕС, а останалата сума да бъде събрана от частни дружества. 

Бъдещите гигафабрики може да бъдат изградени в една държава от ЕС, на едно или на няколко места, или да бъдат трансгранични проекти. Във фабриките ще бъдат разработвани нови модели на ИИ, съобразени с европейските правила за защита на данните и сигурността, както и с етичните норми и с европейските ценности, допълва комисията.

Отбелязва се, че се предвижда изграждането на седем нови гигафабрики, които ще бъдат свързани с вече съществуващите 19 и с европейските центрове за данни. Хардуерът в новата инфраструктура ще може да бъде осигуряван от доставчици в Европа или страни със сходни интереси, се уточнява в съобщението. Комисията съобщава още, че като продължение на търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати са подписани три писма за намерение с американските производители на хардуер Ей Ем Ди (AMD), „Енвидиа“ (NVIDIA) и „Куалком“ (Qualcomm).
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