Какво е китайският Kimi K3 и защо САЩ са толкова разтревожени от него?

Неочакваният ентусиазъм към AI модела се дължи на способността му да се равнява – и в някои случаи да превъзхожда – най-модерните си американски конкуренти, като най-новите версии на GPT на OpenAI и Claude на Anthropic, само че безплатно

Помните ли DeepSeek? Китайският стартъп за изкуствен интелект, който разтърси американската технологична индустрия с модела си, който почти се равняваше на водещите конкуренти, обучен на значително по-ниска цена?



Китай май го направи отново.



Последният китайски модел на изкуствен интелект, който разбуни духовете, беше разработен от по-малко известен стартъп, наречен Moonshot AI. Само два дни след старта си, Moonshot спря новите абонаменти, след като търсенето надхвърли изчислителния му капацитет.



Неочакваният ентусиазъм към модела Kimi K3 на Moonshot произтича от способността му да се равнява – и в някои случаи да превъзхожда – най-модерните си американски конкуренти, като най-новите версии на GPT на OpenAI и Claude на Anthropic, само че безплатно.



Сега възходът му засилва вече оспорваната надпревара между САЩ и Китай за доминиране в областта на авангардния изкуствен интелект. Вашингтон засили ограниченията за износ срещу Китай през последните години, за да забави развитието на изкуствен интелект и чипове, които биха могли да захранват армията ѝ от разработчици.



След пускането на Kimi K3, американски официални лица и Anthropic отново обвиниха Moonshot в „дестилиране“ на американски модели – техника, при която един модел на изкуствен интелект се обучава, използвайки резултатите от друг. Moonshot отрече обвиненията.



Въпреки това, страховете, разпространяващи се сред американските компании и правителствени служители, подчертават залозите на съперничеството в областта на изкуствения интелект и неговите дългосрочни последици за икономиката, отбраната и националната сигурност, предава CNN.



В по-широк план, възможностите на Kimi K3 подновяват въпросите относно ефективността на ограниченията за износ на технологии от Вашингтон. Новият модел също така оспорва убеждението на индустрията, че водещият изкуствен интелект изисква големи разходи за центрове за данни и усъвършенствани чипове, до които САЩ са ограничили достъпа.



За разлика от повечето американски собствени модели, Kimi K3 беше пуснат като отворен модел. Това позволява на разработчиците да го изтеглят, модифицират и стартират безплатно на собствените си сървъри, което го позиционира за по-лесно приемане и по-широк пазар в световен мащаб.



Ограничен от ограничения достъп до хардуер и инвестиции в областта на изкуствения интелект в сравнение с американските фирми, Китай възприе така наречените отворени модели, за разлика от американските си конкуренти, които предимно работят с платени абонаменти.



„Много организации ценят възможността сами да хостват отворени модели, което им позволява да запазят тежестта и контрола върху чувствителните данни, вместо да разчитат единствено на доставчици със затворен модел“, каза Челси Там, старши анализатор на акции във фирмата за финансови услуги Morningstar.



Кой стои зад последния китайски пробив?



Moonshot AI е основана преди три години от Ян Жилин, обещаващ софтуерен инженер в началото на 30-те си години от югоизточния китайски град Шантоу.



Той демонстрира потенциал още в началото, когато учи в университета Цинхуа, най-елитното инженерно училище в Китай, под ръководството на Танг Джие, професор, който по-късно ще основе друг известен стартъп за изкуствен интелект, Z.ai, през 2019 г.



„Той е най-талантливият и изключителен студент, когото съм срещал през последните години“, каза Танг, докато препоръчва Ян за стипендия през 2014 г.



След това Ян постъпва в университета Карнеги Мелън за докторска степен по компютърни науки, където учи при Руслан Салахутдинов, бивш ръководител на отдел „AI“ в Meta и Apple. Салахутдинов си спомня, че до края на обучението си Ян отказва предложение за работа от висш ръководител на Apple, който е бил директно подчинен на Тим Кук.



„Спомням си, че ми каза, че ако не опита да създаде собствена компания, ще съжалява до края на живота си. Уважавам това и той беше прав“, каза Салахутдинов в публикация в X.



По-късно Ян казва, че решението се е свело до две неща. „Първо, околната среда. Видяхме огромни възможности, от правителствена и рискова подкрепа до напредъка, който Китай постигна в образованието през последните няколко десетилетия, като всички те създадоха благоприятни условия за стартиращи компании в областта на AI“, каза той пред държавни медии през 2024 г. „Второ, вярвахме, че AI представлява огромна възможност.“



Ян се открои в китайската индустрия за изкуствен интелект не само с основаването на Moonshot на 32-годишна възраст, което го прави един от най-младите предприемачи в областта на изкуствения интелект в страната, но и с избора си да се завърне в Китай, за да стартира своето начинание.



От самото начало Ян имаше грандиозни амбиции. През 2024 г. той каза в подкаст, че името на стартъпа е препратка към любимия му албум на британската рок група Pink Floyd, „Dark Side of the Moon“, с надеждата, че той ще „постигне нещо, което ще създаде огромна стойност, но също така ще бъде изключително трудно - подобно на кацането на Луната“.



Moonshot бързо достигна национална слава, след като пусна първия си модел Kimi - кръстен на английското име на Ян - през 2023 г. Същата година Moonshot осигури близо 300 милиона долара в първите си два кръга на финансиране, според публикации от 2024 г. в китайски медии.



Дали това е още един „DeepSeek момент“?



Международното внимание, което Kimi K3 спечели, напомня за възхода на DeepSeek в началото на 2025 г., когато неговият модел R1 изпрати ударни вълни в световната общност на изкуствения интелект.



Този път K3 постигна производителност, доближаваща се до гранични системи като GPT 5.6 Sol на OpenAI и Claude Fable 5 на Anthropic в различни бенчмаркове, като допълнително намали разликата между китайските и американските модели.



Но анализаторите казват, че постижението на Moonshot трябва да се разглежда през различна призма.



DeepSeek оспори общоприетото схващане, че разработването на усъвършенстван модел на изкуствен интелект изисква огромни финансови инвестиции и огромна изчислителна мощност, и предложи конкурентни цени.



Но отстъпката на K3 спрямо граничните модели е много по-малка от тази на R1 при пускането му на пазара, което предполага, че предимството му в цената може да е по-малко значително от това на DeepSeek, според Иван Су, директор в Morningstar.



Това, което K3 демонстрира, е, че китайските компании продължават да надграждат върху успеха на DeepSeek и да намаляват разликата между китайските и американските модели на изкуствен интелект, каза Пое Джао, анализатор и основател на бюлетина Hello China Tech.



„По-широкото му значение е, че DeepSeek все повече изглежда като началото на модел“, каза той. „DeepSeek беше изненада. K3 е доказателство, че напредъкът на Китай става все по-повторяем.“



След DeepSeek, китайски фирми за изкуствен интелект като Moonshot, Alibaba и Z.ai получават все повече внимание за всеки нов модел, като темпът на внедряването му се ускорява.



С K3, Уей Сун, главен анализатор на изкуствен интелект в компанията за пазарни анализи Counterpoint Research, заяви, че общата разлика между китайските и американските модели е намаляла до три до шест месеца, въпреки че варира значително в зависимост от задачата.



Въпреки това, други анализатори изразиха резерви относно истинските възможности на K3. „Въпреки че K3 представлява напредък, бихме се поколебали да го оценим наравно с американските гранични модели, като Fable 5, в реални задачи“, каза Малик Ахмед Хан, старши анализатор на акции в Morningstar, в изследователска бележка миналия петък.



Много разработчици на отворени модели са оптимизирали производителността на софтуера около бенчмаркове за по-добри резултати в миналото, обясни той.



Заплаха ли е за САЩ?



За американските технологични компании безплатните и сравними китайски модели като K3 заплашват да подкопаят собствените им продукти. Водещите американски фирми за изкуствен интелект Anthropic и OpenAI отдавна обвиняват китайски лаборатории, включително Moonshot, DeepSeek и Alibaba, че извличат възможности от техните модели. Тези твърдения се засилиха с появата на K3. Хуанг Женсин, ръководител на корпоративния бизнес на Moonshot AI, отрече обвиненията в дестилация в интервю за държавни медии в понеделник.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...