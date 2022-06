ARC Academy организира безплатно лятно училище по програмиране за ученици и студенти

За ARC Academy



ARC Academy отваря врати през 2019 година с целта да помогне на млади таланти да извървят своя път към мечтаната работа в гейм и развлекателната сфера. Учебните програми по Game Dev (Game Design, 3D Art и Concept Art) са изключително практически насочени и отговарят на стандартите на работа в креативните индустрии. 85% от завършилите студенти на ARC вече са намерили своето място в дигиталната развлекателна индустрия, което е доказателство, че Академията върви в правилната посока и усилията дават резултат. От октомври 2022 в ARC стартират и новите две програми по VFX & Animation и Computer Science.



Първата по рода си мултидисциплинарна творческа академия ARC Academy организира от 4 до 11 юли безплатен Summer Game Dev Camp по програмиране. Обучението е подходящо за ученици след 8 клас с профил математика, информатика и ИТ, студенти или млади специалисти, които имат интерес към програмирането и видеоигрите. Кандидатстването става с изпращане на CV и мотивационно писмо на https://arc.academy/bg/event/summer-game-dev-camp/ Първите 50 записали се ще имат възможността да посещават лекциите на място във високотехнологичните зали на ARC Academy и да получат лично менторство от преподавателите. Останалите кандидати ще могат да се включат онлайн.Участниците в Summer Game Dev Camp всеки ден до обяд ще имат лекции по програмиране с професионалисти от гейм и IT индустрията. След всяко занятие ще получават практическа задача, която трябва да подготвят същия ден. Крайната цел e, с помощта на лекторите и менторите, всеки участник да придобие умения по програмиране, с които да разработи видеоигра (сбора от всички практически задачи е една видеоигра), която ще стане част от неговото портфолио.Десетте най-изявени участници в лятната академия ще получат стипендии в размер между 50 и 80% за цялостната 2-годишна програма Computer Science, която стартира през октомври. Тя ще предлага кондензирано практично знание, солидна математическа и фундаментална основа и придобиване на умения за работа във високо-технологични екипи (като тези на Google, Amazon и Gameloft) и реален програмистки опит от преподаватели от топ IT и гейм компаниите у нас. Целта е тя да приобщи млади хора с вече развит интерес и технологична основа, за да разшири тяхното задълбочено, аналитично и креативно мислене, с критичен поглед и гъвкавост в подхода към разрешаване на даден проблем или задача.Лектори и ментори в Summer Game Dev Camp и в новата програма Computer Science ще бъдат едни от най-добрите IT преподаватели в България, както и представители от най-големите технологични компании в страната.Сред тях е Филип Янков с над 15-годишен опит в технологичните екипи на компании като SAP, VMware и Microsoft, както и над 12 години преподавателски опит в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и в академиите на водещи технологични компании. Филип е автор на патент за “Запис на транзакционна информация във файлове” и част от българския екип, който печели награда на НАСА в категорията „Хардуерна иновация“ през 2015 г.Лектор и преподавател ще бъде и проф. Красимир Манев, световноизвестен български учен математик, който е и любимец на гимназистите и студентите с интерес в математиката и информатиката. Той е бивш преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - основоположник на специалност „Компютърни науки“ във ФМИ, основен лектор на курсовете по „Дискретна математика“, създател и основен лектор на курса по „Дизайн и анализ на алгоритми“, както и професор в НБУ. Красимир Манев е дългогодишен ръководител на Националния отбор по информатика, постигнал редица успехи на международни състезания, един от основателите и президент на Международната олимпиада по информатика (за периода 2014-2017 г). През 2017 г. става един от създателите на Европейската юношеска олимпиада по Информатика и е нейният първи президент.