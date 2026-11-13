„Сарк България“ спечели големия приз „Експортьор на годината“

Производителят на медни изделия от Шумен изнася 98% от продукцията си. Сред отличените за резултатите през 2025 г. са компании за медицински технологии, енергийна ефективност и автоматизирани шкафове за доставки

ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ



„САРК България“ спечели кристалния приз за най-големи приходи от експорт за 2025 г. в конкурса „Експортьор на годината“. Наградите на exporter.bg бяха връчени за четиринадесети пореден път на церемония в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.



Предприятието в Шумен произвежда електролитни медни продукти и медни жици, като 98% от продукцията му е предназначена за външни пазари. Дружеството е създадено през 2016 г., а производствената му база започва работа през 2019 г. Наградата получи директорът Мудин Ниязи от Гълъбин Гълъбов, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане.



Отличието за динамика на развитие спечели „Интуитив Сърджикъл България“, която има производствена база в Първомай. Тя е част от международната компания Intuitive — разработчик на медицински технологии, сред които хирургичните системи da Vinci за роботизирано асистирани операции. Приза връчи председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов.



„Данфос“ получи наградата за устойчивост на развитие. Компанията е част от датската група Danfoss и разполага с производствена база и логистичен склад в София. Дейността ѝ обхваща решения за енергийна ефективност, енергетика, електрификация на кораби и автомобилни компоненти. Отличието прие управителят Пламен Цветков.



Призът за завоюване на нови пазари отиде при „Енсес“. Компанията разработва софтуер и хардуер и произвежда локъри — автоматизирани шкафове за получаване на пратки. Тя разширява присъствието си в Европа, Южна Америка, Близкия и Средния изток.



Една от най-необичайните истории сред наградените е тази на износителя на пчелен мед „Бард 90“, отличен за изключителна социална мисия. Компанията създава нови кошери с подкрепата на дарители, а медът от тях достига до деца, за които той рядко присъства на трапезата. Всеки кошер носи името на човека, който го е дарил. Самият дарител избира къде да бъде предоставен медът.



Специални награди за изключителни постижения в експорта получиха „Славянци“ за 30 години износ и „Джи И Фармасютикълс“ за 20 години експортна дейност. За постижения в свиневъдството и месопреработвателната промишленост бе отличена д-р Миленка Димитрова от „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест“.



Класациите на exporter.bg са насочени към малкия и средния бизнес. Те са изготвени от „Бизнес група Активити“, проверени и окончателно подредени от Националния статистически институт.

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