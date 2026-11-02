Идеите променят мащаба на една страна

България може да бъде голяма с постиженията си, когато дава простор на способните хора



ПРЕДСТАВЯМЕ СИМЕОН КЪРДЖИЕВ, НОМИНИРАН ЗА ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО В КАТЕГОРИЯ "ЗА ДЕЦАТА"



СИМЕОН КЪРДЖИЕВ е носител на златен медал от Международната олимпиада по философия (IPO) във Варшава, 2026 г.

Роден е на 8 април 2008 г. и тази година завършва XII клас в Националната гимназия за древни езици и култури. Пише поезия и печели второ място на националния конкурс ,,Веселин Ханчев". Работи философски основно в посоката на Киркегор и Дельоз, а в литературата има засилен интерес към Мишима, Томас Ман, Хесе и други.





КАКВА ИСКАМ ДА БЪДЕ БЪЛГАРИЯ СЛЕД 10 ГОДИНИ?





МИСЛЯ, че бих искал да видя една България, където сериозния философски и културен дискурс не е в сянката на публичното внимание, да не се провежда между отделни, затворени кръгове от хора, а да е важна част от обществения живот.



Не искам България да е страна, където интелектуалната заинтересованост да се вижда като нелепа. Не желая да трябва човек да отиде извън България, за да получи съответното признание, а желая да процъфтява една истинска обществена класа от интелектуалци, за която благосъстоянието на обществото да е истинска цел.



В тази България искам да може хора и младежи с подобни интереси на моите да не само прецедент, изключения и хубава новина, а продължително да им се оказва съдействие, за да може да развият все повече себе си.



Вярвам, че културата е живо нещо, а не въжделение по изминалото време; вярвам, че задачата на институциите да вдъхват живот, не да се задържат към закостенели представи. Искам идеите истински да въздействат на хората по съвременен начин, като те ги преживяват, а не ги изучават като абстракция.



За мен младите трябва да могат и все повече да бъдат насърчавани да се потапят във всички различни измерения на изкуството, които засищат живота и му придават смисъл.



Мечтая си за България, която се ангажира с модерния свят критически, вместо да го имитира или да се отдава на носталгия.



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