Успехът е и това, което даваш на другите

България може да постигне повече с хората и идеите, които вече има



ПРЕДСТАВЯМЕ СИЛВИЯ ЗАРКОВА, НОМИНИРАНА ЗА ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО В КАТЕГОРИЯ "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ"



КАЗВАМ СЕ Силвия Заркова, на 33 години съм и съм доктор по икономика, експерт в ресор „Икономика и управление“ към Асоциация на младите учени в България и асистент в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов.





Професионалният ми път съчетава академична, научноизследователска и експертна дейност с активен принос към развитието на финансовата наука, образованието и обществото. Съчетавам научната експертиза с практическа ориентация и активно участие в инициативи, насочени към развитието на младите хора, научната среда и професионалните общности.





Автор съм на над 50 научни публикации с над 250 цитирания, сред които публикации, индексирани в Scopus и Web of Science, с близо 100 цитирания.





Носител съм на редица национални отличия за академични постижения и обществен принос, сред които специалната награда на фондация „Велеслав Гаврийски“ в конкурса „Млад икономист“ през 2024 г., отличието „Докторант на годината“ на НПСС, две първи награди „Млад икономист“ на Съюза на икономистите в България, като студент и докторант, както и награда на фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ за докторанти с отлични резултати, постижения в обучението и значима ангажираност в обществен и академичен план.



През 2026 г. бях избрана сред десетте млади жени в науката, представени в изложбата „Младите жени в науката“.





Вярвам, че развитието на България зависи от хора, които имат смелостта да създават, знанията да променят и отговорността да допринасят. Именно затова се стремя чрез своята работа и обществена ангажираност да създавам възможности за развитие, особено за младите хора, и да отстоявам разбирането, че бъдещето се изгражда чрез знания, иновации, професионална отговорност и активна гражданска позиция.





ЗА КАКВА БЪЛГАРИЯ МЕЧТАЯ





МЕЧТАЯ за България, в която талантът няма нужда да напуска страната, за да бъде оценен, знанието има реална стойност, а успехът се измерва не само с личното благополучие, но и с приноса към обществото.





България, в която потенциалът на младите хора се разпознава, насърчава и цени, а техният труд, знания и идеи не се приемат за даденост.



Мечтая за България, в която младите хора виждат перспектива тук – да учат, да създават, да развиват бизнес, наука и иновации и да бъдат част от решенията за бъдещето на страната.



За държава, която не просто задържа младите си хора, а създава среда, в която те се чувстват видими, ценени и насърчавани да разгърнат потенциала си.



За България, в която младостта не се възприема като липса на опит, а като енергия, идеи и възможност за развитие.





Вярвам, че това започва с инвестиция в образование, наука и човешки капитал. С институции, които работят прозрачно и предвидимо, с повече доверие между обществото, бизнеса и държавата и с култура, в която професионализмът, почтеността и отговорността имат по-голяма тежест от личните зависимости.



България има нужда не просто от повече ресурси, а от по-добро използване на потенциала, с който вече разполага.





Вярвам и в България, която гледа напред – дигитална, иновативна, конкурентоспособна и устойчива, но същевременно пази своята история, култура и идентичност. България, която не се страхува да бъде малка по територия, защото може да бъде голяма с идеите, хората и достиженията си.





Постигането на тази България няма да стане с една реформа или от един човек. То започва с личния пример и с малките последователни действия – всеки да бъде професионалист, отговорен гражданин и активен участник в обществото.



Когато повече хора избират да създават, вместо да критикуват; да поемат отговорност, вместо да я прехвърлят; да споделят знания, вместо да ги пазят само за себе си, промяната постепенно се превръща в обществена култура.





Мечтая за България, в която младите хора не питат „Има ли бъдеще за мен тук?“, а казват „Искам да изградя бъдещето си тук!“. И вярвам, че това бъдеще е възможно – ако го изграждаме заедно, със знание, смелост и отговорност.

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