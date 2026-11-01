Училището също се учи

От новите методи на преподаване до изкуствения интелект – промяната има смисъл, когато помага на ученика да израсне като личност

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 01 November 2026 16:57 >
Училището също се учи

ПРЕДСТАВЯМЕ ИВАН СТОЯНОВ, НОМИНИРАН ЗА ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО В КАТЕГОРИЯ "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ"

ИВАН СТОЯНОВ e директор на СУ „Христо Ботев“ в Карнобат. Роден е през 1971 г. Средно образование завършва в СУ „Христо Ботев“ в Карнобат, а висше във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, със специалност "История и география".

Като учител и директор на училището работи за утвърждаването му като иновативна образователна институция.

Г-н Стоянов участва в национални и международни проекти, образователни форуми и събития, кръгли маси, конференции, където споделя опит по теми, свързани с мисията и смисъла на съвременното училище: личностно изграждане на ученика, ефективни модели на преподаване, изкуствен интелект и дигитални технологии, нови учебни програми.

Съосновател е на Националния образователен форум „EduBurgas“, член на съвета по дигитализация към МОН.

Носител е на отличието „Неофит Рилски“ и вимпел на РУО - Бургас. През 2023 г. е удостоен с най-високата награда на МОН „Иван Рилски“ за постижения в професионалната дейност и принос в развитието на образованието.
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