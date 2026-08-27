60 дни за една луканка: тайната зад вкуса, който българите носят в куфарите си

Стандартът за суровосушена луканка е 20 до 25 дни съхнене. В предприятието на „Димитър Маджаров" я сушат до 60. Три пъти по-дълго от необходимото, за продукт, който повечето хора изяждат за пет минути.Точно тази упоритост е причината фирмата да прави 160 вида сирена, кашкавали, млека и колбаси, произведени по рецепти, които не са пипани от 90-те. В свят, който преоткрива себе си на всеки няколко месеца, това звучи почти опърничаво. Но когато компанията решава да прегледа какво пишат клиентите й в Google отзивите, открива, че точно тази упоритост е единственото нещо, за което хората изобщо говорят.Най-често хората, които оставят отзив, говорят за…спомени. Пишат, че продуктите имат вкус точно като от детството им.„Използваме само свежо месо. От лоша суровина и най-великият технолог не може да направи качествен продукт", казва Димитър Маджаров, който от 38 години се занимава с колбаси. Суровината за млечните продукти следва същата логика – прясно българско мляко от първокатегорийни ферми в Южна България, без консерванти, без преки пътища.Резултатът е продукт, който не се променя достатъчно, за да го забележиш, но пък се забелязва веднага, когато липсва. Клиентите разказват за триъгълния кашкавал и страхотното биволско сирене, за хладилници, заредени с извара и кисело мляко, за деца, които закусват топчета с прясно мляко, докато по-голямата сестра си сипва кисело мляко с овесени ядки и мед. Една жена пише, че съпругът ѝ прави уникални питки без мая с кисело мляко и сирене от Маджаров – рецепта, която фирмата никога не би измислила сама, защото не е нейна, а на клиента.Има и отзив, който в офиса на компанията са запомнили точно защото звучи като от личен дневник: Кравето сирене на Маджаров ни е любимо! Тънко нарязано върху хляб от домашната пекарна... Нямам търпение да дойде неделя, за да ми остане време за домашен хляб със сирене!. Друг клиент е по-директен и по-забавен: Това лято се скъсах да бъркам таратори с киселото мляко на Маджаров.Никой от тези хора не пише за сертификати. А компанията има повече от 20 награди за 35 години и покрива изисквания като International Food Standard – най-високия стандарт за безопасност на храните в Европа – GMP, HACCP, ЗНП, БДС…Всичко това звучи впечатляващо на етикет, но остава невидимо на масата. Затова вероятно никой не го споменава в отзив. Хората не купуват сертификат, купуват спомен.„Работим по рецептури и технологии за качество от 90-те години", обяснява Маджаров, а Юлия Маджарова добавя технологичната част на историята: „За хубави млечни продукти се изисква качествена суровина, оригинални български закваски, майсторлък на обработка и класическа технология по ЗНП за сирената и млякото и БДС за кашкавалите." Половината от оборудването в млечното производство е българско. Защото пази вкуса такъв, какъвто хората очакват да го намерят.Зад тази последователност стои и нещо по-скучно, но решаващо: всеки нов служител се обучава близо година, преди да овладее занаята, а голяма част от екипа е във фирмата от самото ѝ създаване. Опитът не се купува с оборудване.Има и отзиви, които идват от…летището. Българи, живели с години в чужбина, пишат неща от рода на: „Откакто съм извън България, не бях опитвал толкова вкусни сирена! Беше ми много мъчно за този вкус.“ Друг признава без свян: „Задължително купувах и си носех обратно в чужбина суджук и луканка.“ Поздрави идват и от дъждовния Ливърпул – не защото там няма сирене, а защото няма това сирене.Клиентите дори си разменят рецепти в коментарите, сякаш платформата е кухненска маса: „Кашкавал „Витоша“ и краве сирене от Д. Маджаров, заедно с луканката правят страхотно комбинирано мезе. Опитайте, няма да сгрешите.“ Едно мезе, изглежда, може да съкрати разстоянието между чужбина и дома поне за половин час.„Създаваме съвестно продуктите си. Правим го с вяра в семейството и качествената храна“, казва Маджаров и звучи почти прекалено просто за обяснение на 35 години последователност. Но именно тази простота – една и съща рецепта, едно и също мляко от едни и същи ферми, една луканка, която отказва да съхне по-бързо, защото така изисква технологията – е онова, което кара хората да пишат в отзивите си думи, запазени иначе за детството.Светът около компанията се е променял многократно през тези 35 години. Тя – може би не толкова. Дали това е слабост, или е точно обратното, личи най-добре не от сертификатите на стената, а от отзивите, написани набързо, между две хапки таратор.