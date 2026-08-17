Растеж без лактоза

Има един тип бизнес логика, която рядко се споделя: понякога най-добрият начин да пораснеш е да премахнеш нещо от продукта си. Точно това прави в една от новите си серии „Димитър Маджаров“ – производител на млечни и месни продукти с 35-годишна история. И цифрите му дават право.Компанията разширявас четири нови продукта – айрян, кефир, извара и сметана без лактоза. Те се присъединяват към киселото и прясното мляко, сиренето и кашкавала, които поставиха началото на серията през 2023 година. А поводът да инвестират в разширяване на продуктовата гама не е случайност, а тренд. През 2025 г. продажбите на Lacto Free продукти растат в някои търговски вериги с близо 70% спрямо предходната година по данни на компанията.„Решихме да разширим серията, така че човек да може да използва Lacto Free в менюто си от сутринта до вечерта“, споделя Юлия Маджарова, ръководител на предприятието за мляко в град Стамболийски. И тук е интересната част за бизнес аудиторията – компанията не просто добавя нови продукти в портфолиото си, а изгражда цялостна линия, която покрива целия хранителен ден на потребителя.Между 30 и 50% от „порасналото“ население в Европа има лактозна непоносимост в някаква степен. Голяма част от хората дори не го осъзнават – те отдават дискомфорта след консумация на млечни продукти на „чувствителен стомах“ или на това, че „са прекалили“. А това е истинска пазарна ниша, която дълго остава невидима, защото проблемът не се назовава ясно от самите потребители.Именно тук е бизнес логиката зад инвестицията на Маджаров: цяла серия от 8 продукта, която да реши проблем, който хората все още формулират грешно пред себе си.Технологията не е тайна. В млякото се добавяензим лактаза, който разгражда млечната захар (лактозата) на глюкоза и галактоза – компоненти, които тялото усвоява много по-лесно. Резултатът: лактоза по-малко отв готовия продукт. А това е под европейския праг за обозначение „без лактоза“.Протеините, калцият и витамините A, D и B2 са непокътнати. Няма консерванти, няма сухо мляко.Суровината е 100% краве мляко от български ферми, а закваската съдържа Лактобацилус булгарикус и Стрептококус термофилус – същите традиционни култури, познати от класическото кисело мляко.Очевидната аудитория е хората с лактозна непоносимост. Но списъкът на реалните потребители е по-дълъг:- хора с чувствителен стомах, които искат по-лесно смилаеми млечни продукти;- спортисти, на които им трябват бързо усвоими протеини без ненужно натоварване на храносмилането;- хора във възстановяване след операция или на специфичен режим;- всеки, който просто предпочита по-лек млечен вкус, без да има конкретна диагноза.С други думи, продуктовата линия не е нишов продукт, а удобна алтернатива за широк кръг консуматори.Четирите нови продукта може да се използват в буквално всяко хранене през деня. Те са удобни и за готвене, и за директна консумация.– кефир без лактоза, бързо и засищащо решение за закуска, без тежестта, която понякога следва.– студен айрян без лактоза, класика за горещ ден или просто добавка към обяда между две on- или offline срещи.– извара без лактоза, която работи и самостоятелно, и като съставка в салата, в сандвич, в лека закуска на бюрото. Може да се съчетае със зеленчуци за пълноценно хранене.– сметаната без лактоза замества стандартната в супи, сосове, паста или десерти, а изварата може да се превърне в основно ястие или предястие.За човек, чийто ден минава между конферентни зали и екрани, а не в кухнята и сред рецепти, това означава само едно: продукти, които „вършат работа“ и в готварски план, и „на бегом“.Без компромис с качеството или комфорта.