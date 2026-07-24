Eli Lilly ще иска одобрение за ретатрутид в началото на 2027 г.

Лекарство за затлъстяване от следващо поколение е преминало успешно още две изпитвания

Източник: vecteezy

Eli Lilly заяви в четвъртък, че ще подаде заявление за одобрение на своето лекарство за затлъстяване от следващо поколение през първото тримесечие на 2027 г., тъй като то е преминало успешно още две късни етапи на изпитвания.



Седмичната инжекция ретатрутид (Retatrutide) действа по различен начин и изглежда по-ефективна от съществуващите инжекции и хапчета. В изявление пред CNBC Lilly заяви, че се нуждае от повече време, за да събере и провери данните за производство и контрол на качеството, изисквани от регулаторните органи, преди да може да поиска одобрение.



В две отделни изпитвания от Фаза 3 ретатрутид е довел до значителна загуба на тегло и подобрения в ключов показател за нивата на кръвната захар при възрастни със затлъстяване и две основни усложнения - диабет тип 2 и установено сърдечно-съдово заболяване.



Въз основа на данните компанията смята, че разполага с необходимата информация, за да подаде заявление за одобрение в световен мащаб за ретатрутид като потенциално лечение за затлъстяване, болка при остеоартрит на коляното и обструктивна сънна апнея, заяви в съобщение Кенет Къстър, президент на Lilly Cardiometabolic Health.



В едното проучване, възрастни със затлъстяване и диабет, приемащи лекарството, са загубили средно до 20,8% от теглото си, или близо 22,7 кг, на 80-та седмица.



В другото, възрастни с тежко затлъстяване и установено сърдечно-съдово заболяване, със и без диабет, по време на лечението, са загубили средно до 22,6% от теглото си, или 25,4 кг, на 80-та седмица. Ретатрутид значително е намалил някои сърдечно-съдови рискови фактори при пациентите, добавят от Lilly.



Страничните ефекти, свързани с лекарството, са били последователни в двете проучвания, както и в предишни проучвания на лечението. Най-честите включват диария, гадене и запек, които се наблюдават и в останалите лекарства от клас GLP-1.



Вече има положителни резултати от пет проучвания на ретатрутид, който Lilly позиционира като следващия стълб на портфолиото си за затлъстяване след инжекционния си Zepbound и новопуснатото хапче Foundayo. В януарска бележка, анализаторите на TD Cowen изчислиха, че ретатрутидът може да генерира продажби от 3,8 милиарда долара през 2030 г.



Ретатрутидът е от решаващо значение и за плана на фармацевтичния производител да запази пазарния си дял над Novo Nordisk на бурно развиващия се пазар на лекарства за отслабване и диабет. Някои анализатори смятат, че сегментът може да достигне стойност от около 100 милиарда долара до 30-те години на този век.



Наречен „тройно G“, ретатрутидът е насочен към GLP-1, GIP и глюкагон, а не само към един или два от тези хормони, каквито са съществуващите медикаменти срешу затлъстяване. Това изглежда има по-силен ефект върху апетита и удовлетвореността на човек от храната, отколкото други лечения. GLP-1 забавя изпразването на стомаха и изпраща сигнали към мозъка, че сте сити, което значително потиска апетита. GIP стимулира освобождаването на инсулин, когато кръвната захар е висока, и подпомага разграждането на мазнините. Глюкагона ускорява метаболизма и стимулира тялото да изгаря натрупаните мазнини за енергия.



Тирзепатид, активната съставка в Zepbound, имитира GLP-1 и GIP. Семаглутидът на Novo Nordisk, активната съставка във Wegovy, имитира само GLP-1.



Ако бъде одобрен за използване ретатрутид ще стане най-мощният медикамент за редуциране на теглото.

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