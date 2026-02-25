Заплатите у нас продължават да нарастват с устойчиви темпове

Средната работна заплата в България продължава да регистрира стабилни ръстове, като засега не се отчитат признаци за трайно забавяне в темпа на растеж. Това се посочва в анализ на основните тенденции в българската икономика на "Обединена българска банка" (ОББ), изготвен на база последните данни на Националния статистически институт.



На фона на стабилно намаляващ тренд на хармонизираната безработица (3,3 на сто към декември 2025 г.) и умерен ценови натиск през последните месеци, средната месечна работна заплата отново регистрира стабилен ръст от 11 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо същото тримесечие на преходната 2024 година, пише в анализа.



"Наистина, този темп е малко по-бавен в сравнение с тези от второто и третото тримесечие, когато средната заплата нарастваше с по 12 процента, но все още не дава основание за извод, че темпът на заплатите в страната трайно се забавя. Средната работна заплата се покачи както в обществения (с 10,6 процента), така и в частния сектор (с 11,2 процента).“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.



За разлика от частния сектор, където ръстовете през годината бяха относително постоянни, в обществения сектор се наблюдава по-осезаемо забавяне през четвъртото тримесечие, при 13,8 на сто и 14,2 на сто годишни нараствания, съответно за второ и трето тримесечие на 2025 г.



"Това е положителен сигнал, защото динамиката на работната заплата в страната в значителна степен се движи от политиката по доходите на държавните служители“, казва д-р Калчев.



Икономическите дейности с най-голямо увеличение през последното тримесечие бяха: "Операциите с недвижими имоти“ с 18,1 на сто, "Административни и спомагателни дейности“ с 15,6 на сто, "Строителство“ с 15,2 на сто.



Според анализа, темпът на ръста на цените донякъде се успокои през януари 2026 г. Така хармонизираната годишна инфлация спадна до 2,3 на сто (при 3,5 на сто за декември). Потребителската инфлация (по националната методология) също се забави през януари до 3,5 на сто при 5 на сто за декември миналата година.



През четвъртото тримесечие на 2025 г. българската икономика постигна добър резултат, отчитайки реален ръст от 2,9 на сто на годишна база, според експресните оценки на НСИ.



"Икономическата активност през тримесечието бе движена главно от крайното потребление, което регистрира реален ръст от 7,2 процента при доминиращ относителен дял от 81,4 процента в структурата на БВП. Инвестициите се увеличиха още по-солидно с 10,1 процента спрямо четвъртото тримесечие на предходната година, като въз основа на своя далеч по-малък дял от 24,7 процента в БВП също осезаемо допринесоха за ръста на икономиката. На този фон износът отбеляза минимален спад с -0,1 процента на годишна база, а вносът нарасна значително с 9,5 процента, движен от ръста на покупателната способност“, коментира д-р Емил Калчев.



ОББ прогнозира за 2026 година реален ръст на БВП на България от 2,7 на сто и средногодишна инфлация в размер на 3,4 на сто.

