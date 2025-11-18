Нетните заплати на опитните програмисти в България могат да надхвърлят 13 000 лева

IT секторът остава сред най-привлекателните за работа в България, но динамиката в ръста на заплатите силно зависи от ролята и стажа, показва ежегодният анализ на DEV.BG за заплащането в IT сектора в страната. Т.нар. Job Board е базиран на над 1700 обяви с посочени нетни възнаграждения. От проучването става ясно, че нетните месечни заплати на опитните програмистиАнализът е базиран изцяло на обявените в платформата нетни заплати по обяви за различните роли през 2025 г., като показва напълно обективно колко биха заплащали компаниите за съответните позиции. Той разделя пазара на три големи групи според опита – junior (младши специалисти), mid (такива със среден опит) и senior (старши). Традиционно, тъй като работодателите най-често посочват диапазон, а не една конкретна сума, са разгледани минимални и максимални нива, както като средноаритметична стойност, така и като медиана.При специалистите с малък или никакъв предишен опит, както и при тези със стаж между една и две години, най-добре платената област е Data Science. Диапазонът на нетните възнаграждения тук е между 2250 и 4050 лева, както по средноаритметични стойности, така и по медиана.Второто място в тази група заемат обявите за ETL/Data Warehouse, където заплатите се движат в рамките на 2100–3400 лева и по двата показателя. Веднага след това по средноаритметични стойности се нареждат Java специалистите с диапазон 2371–3338 лева и медиана 2390–3340 лева, както и тези в сегмента Infrastructure с 2183–3333 лева и медиана 2200–2600 лева. При Infrastructure прави впечатление, че при медианата ролята пада значително по-надолу в класацията и почти достига дъното.При специалистите с опит между две и пет години (mid) първото място категорично е за DevOps. Средноаритметичният диапазон на заплащане тук е 5500–10 100 лева, а медианата – 6000–11 000 лева. На втора позиция се нареждат различни роли, според показателя. По средноаритметични стойности подгласник е Python с 5292–8821 лева и медиана 6000–8500 лева.От гледна точка на максималните стойности подредбата изглежда по-различно. Лидерската позиция с 12 000 лева е за Database Engineer и Infrastructure. И при двете обаче диапазонът между минимална и максимална заплата е най-голям. При Database Engineer долната граница е 3000 лева, а при Infrastructure – 2000 лева.В третата група (senior) попадат специалистите с над пет години опит, както и тези на позиции Team Lead. Най-високите нива на възнаграждение тук са в категориите IT Management, DevOps и Java. В първата от тях средноаритметичният диапазон е 8000–13 667 лева, а медианата – 8000–13 000 лева. DevOps специалистите на senior ниво от своя страна получават средно между 7556 и 11 751 лева, при медиана 9500–13 000 лева. Java разработчиците са с диапазон 7077–11 446 лева и медиана 7512–11 250 лева. От гледна точка на медианата ERP/CRM Development изпреварва Java, както и Infrastructure, което показва стабилно търсене и по тези профили.„Обобщена оценка за движението на възнагражденията спрямо миналата година е трудна и зависи силно от стажа и конкретната роля. При специалистите с опит между две и пет години обаче има примери за ясно изразен ръст спрямо предходната година, както е при DevOps и Python“, казва Емил Попов, маркетинг мениджър на DEV.BG.През 2024 г. средноаритметично DevOps са получавали 4874–8371 лева, докато през настоящата взимат 5500–10 100 лева. Повишението при Python е от 4563–7252 лева и медиана 5000–8000 лева през 2024 г., до 5292–8821 лева и медиана 6000–8500 лева за 2025 г. При senior специалистите с над пет години опит значими сътресения няма. При повечето роли се наблюдава леко увеличение, което по-скоро следва годишната инфлация, отколкото драстични пазарни промени.