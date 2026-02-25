Светът все още е далеч от равенство между половете на пазара на труда

Източник: vecteezy

Пълното равенство между мъжете и жените на пазара на труда не съществува в нито една страна по света, а само 4 на сто от жените живеят в държави с условия, близки до равенство, посочва Световната банка в годишния си доклад „Жените, бизнеса и правото“ (WBL - Women, Business and the Law ), цитиран от Франс прес.



Според доклада, дори когато се приемат закони, тяхното реално прилагане се осъществява само в около половината от случаите, което подчертава огромната разлика между законодателната рамка и действителното ѝ прилагане.



„Дори в икономиките, които са осъществили реформи, жените се сблъскват с ограничения при достъпа до заетост, стартирането на бизнес и осигуряването на необходимата сигурност, за да се възползват от наличните възможности“, подчертава в доклада Индермит Гил, главен икономист на финансовата институция.



Докладът включва не само законодателството, но и обществените услуги, създадени за подпомагане на професионалната активност на жените, както и реалното прилагане на законите.



Световната банка подчертава важността на прилагането на необходимите реформи, тъй като 1,2 милиарда души, половината от които ще бъдат жени, ще навлязат на пазара на труда през следващите десет години.



Данните на финансовата институция показват, че в страните с повече възможности за жените, участието на мъжете на пазара на труда също е най-високо.



Условията са най-близки до равенство в развитите икономики, като Испания води класацията, докато страните от Близкия изток и Тихоокеанския регион изостават значително.



Най-значителният напредък е постигнат от страни с ниски доходи или развиващи се икономики, особено в Африка и Близкия изток, като Египет, Мадагаскар и Сомалия, които са предприели мерки за намаляване на ограниченията при достъп до определени професии, въвеждане на равно трудовото възнаграждение и създаване на родителски отпуски.



Общо около 70 държави са приели над 100 реформи между 2023 и 2025 г., насочени към подобряване на достъпа на жените до пазара на труда и предприемачеството, се посочва още в доклада.

