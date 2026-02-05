Максим Бехар заминава на космическа подготовка в центъра на НАСА в САЩ

В това уникално космическо приключение, част от проекта „Ало, Космос!“, ще се включи и съпругата му Венета

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД Димитър Цоцорков откри бюст-паметника заедно с изпълнителния директор на компанията инж. Делчо Николов.

Максим Бехар и съпругата му Венета заминават на 12 февруари за САЩ, където ще преминат през интензивен тренировъчен курс в NASA US Space & Rocket Center в Хънтсвил, Алабама.



Проектът се реализира в рамките на програмата „Ало, Космос!“ на Атлантическия клуб в България, а осъществяването му бе подкрепено от приятели, партньори и колеги на Бехар, като колективен подарък по повод 70-годишнината му неотдавна.



Семейство Бехар вече покриха всички критерии, за да бъдат одобрени за тренировките, и преминаха през пълни медицински изследвания в столичната УМБАЛ „Лозенец“. Програмата на НАСА, в която ще се включат, се провежда едва веднъж годишно и е строго ограничена до 16 души от целия свят, подбрани след индивидуални интервюта и тестове. Десетдневният тренировъчен цикъл ще включва:



· Симулация на полет: Работа в условия, идентични с тези на космически кораб.



· Излизане в открития космос: Специализирани упражнения извън борда на симулатора.



· Безтегловност: Обучение за ориентация и движение в среда с нулева гравитация.



След завръщането си Максим и Венета ще дадат специална пресконференция заедно с президента на Атлантическия клуб Соломон Паси, за да разкажат подробно за програмата и тренировките.



Центърът в Хънтсвил – Меката на космическите технологии



Американският космически и ракетен център (U.S. Space & Rocket Center) в Хънтсвил, щата Алабама, е известен като „най-големият космически музей на Земята“. Създаден през 1970 г., той е ключов център за американската астронавтика. Центърът съхранява уникални артефакти, включително капсулата на „Аполо 16“, хардуер от легендарната програма за кацане на Луната, интерактивни научни експонати, експозиции, посветени на космическата совалка, както и армейска ракетна техника и самолети. Мястото е емблематично за развитието на космическата совалка и съвременните ракетни технологии, а астронавтът Оуен Гариот го описва като „чудесен начин да се научи повече за Космоса в град, който е прегърнал космическата програма още от самото начало“.



За Максим Бехар:



Максим Бехар е световно признат PR експерт, български бизнесмен, журналист, дипломат и възпитаник на Harvard Kennedy School. Бехар е основател и главен изпълнителен директор на водещата PR компания M3 Communications Group, Inc., партньор на водещата световна PR компания – Hill & Knowlton. Той е бивш президент на световната PR организация (ICCO). Той е настоящ президент на Асоциацията на Световния комуникационен форум със седалище в Давос, Швейцария. Той бе избран за международен доверен партньор (international fellow) на британската PR асоциация PRCA и за член на Консултативния съвет на един от най-влиятелните европейски университети ENGAGE.EU. Той е вписан в световната PR Зала на славата в Лондон и също така е отличен с много титли, сред които „Най-добрият PR специалист в Европа“ за 2020 г. и 2022 г. от PR Week, „Глобален изпълнителен директор на годината“ от The International Stevie Awards и „Комуникатор на десетилетието“ от Индийската асоциация на бизнес комуникациите. Автор е на световния бестселър „Световната PR революция“, който е класиран сред 100-те най-добри PR книги на всички времена от Book Authority и също така има рекордни продажби сред новите PR книги в Amazon. Роден и израснал в България, той се смята за глобален гражданин.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...