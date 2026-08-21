САЩ гледат към Космоса с търговски подход

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 21 August 2026 12:47 >
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в четвъртък (американско време) меморандум, чиято цел е драстично да увеличи броя на търговските космически изстрелвания в САЩ. В меморандума, наред с другото, се възлага на правителствените агенции да проучат федерални земи за изграждане на нови площадки за изстрелване и връщане на космически апарати, предаде агенция Ройтерс.

Белият дом иска до 2030 г. да бъдат възможни най-малко 1000 изстрелвания и връщания на космически апарати годишно спрямо 178 изстрелвания през миналата година – бройка, която вече превишава 10 пъти тази от 2013 г. и в която доминира компанията „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск.

Меморандумът призовава федералните агенции да насърчават съвместното разработване на космическа транспортна инфраструктура с частни партньори, да ускорят процедурите за издаване на разрешителни и екологичните оценки, както и да гарантират достатъчен безжичен радиочестотен спектър за космическите изстрелвания.

Тръмп също така иска американски астронавти да се завърнат на Луната до 2028 г. Меморандумът възлага на НАСА (NASA) да улесни търговския транспорт до Луната и търговския роботизиран достъп до Марс, както и да проучи възможностите за изпращане на хора до Марс чрез търговски инициативи.

Директорът на Службата за научна и технологична политика към Белия дом Майкъл Крациос заяви, че новата национална политика за космическия транспорт „отговаря на този момент на експлозивен растеж и поставя Америка в позиция да ръководи следващата ера на космическите полети“.

Той заяви, че политиката предвижда „търговски подход на първо място“, който ще позволи на американците да бъдат на Луната до 2028 г. До 2030 г. се предвижда изграждане на първите елементи на лунна база и създаване на бързи и устойчиви способности за изстрелване на космически апарати в интерес на националната сигурност.

През май ръководителят на Федералната авиационна администрация заяви, че „СпейсЕкс“ си е поставила за цел да достигне 10 000 изстрелвания годишно в рамките на пет години.

През 2025 г. „СпейсЕкс“ е извършила 170 изстрелвания, при които е извела в орбита около 2500 спътника. През януари компанията на Илон Мъск обяви, че иска да изведе в орбита около Земята съзвездие от 1 милион спътника, които ще използват слънчевата енергия за захранване на центрове за данни с изкуствен интелект.

(БТА)
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