Nokia и НАСА внедряват 4G в космоса

Бъдещата лунна икономика ще зависи изцяло от комуникационните технологии за събиране и анализ на данни, споделяне на информация и поддържане и контрол на операциите

Източник: Nokia

Изпращане на съобщения на Луната? Стрийминг на Марс? Може да не е толкова далеч, колкото си мислите. Това е споделената визия на НАСА и Nokia, които си партнират, за да създадат клетъчна мрежа на Луната, за да помогнат за полагането на градивните елементи за дългосрочно човешко присъствие на други планети.



Ракета на SpaceX трябва да бъде изстреляна тази година - точната дата все още не е потвърдена - носейки проста 4G мрежа до Луната. Спускаемият апарат ще инсталира системата на южния полюс на Луната и след това ще бъде дистанционно управляван от Земята.



„Първото предизвикателство за стартирането и функционирането на мрежата е наличието на квалифицирано за използване в космоса клетъчно оборудване, което отговаря на изискванията за подходящ размер, тегло и мощност, както и да бъде разгърнато без техник“, каза пред CNN Уолт Енгелунд, заместник-администратор по програмите в Дирекцията за космическите технологии на НАСА. Не по-малко предизвикателство е фактът, че то ще трябва да работи в суровата лунна среда на екстремни температури и радиация.



4G мрежовото устройство се изгражда от Bell Labs на Nokia, като се използват набор от готови търговски компоненти. Той ще бъде натоварен на спускаем апарат, направен от американската компания Intuitive Machines, и след като бъде разгърнат, ще свърже спускаемия модул чрез радио оборудване с две роуминг превозни средства със собствена специална мисия: да търсят лед.



Едното от превозните средства, роувърът Lunar Outpost, ще изследва района, известен като Shackleton Connecting Ridge, докато другото, Micro-Nova hopper, ще се потопи в кратер, за да сканира за безпрецедентни доказателства за лунен лед.



Изображенията на леда – предавани обратно към спускаемия модул и след това към Земята в почти реално време чрез клетъчната мрежа – биха били първи в света. Лунният лед може да се използва за създаване на кислород за дишане и дори гориво, което евентуално би могло да се използва за изстрелване на мисии до Марс от Луната.



За програмата Artemis на НАСА, която има за цел да върне астронавтите на Луната това десетилетие, клетъчната свързаност е безценна.



В момента астронавтите общуват помежду си по радиото, но НАСА иска лунна комуникационна система, способна да поддържа видео с висока резолюция и пренос на научни данни, каза Енгелунд.



„Възможността за комуникация с Луната е от решаващо значение за Artemis - толкова важна, колкото всеки друг елемент от мисията, като захранване, вода за пиене и въздух за дишане“, допълва Енгелунд. „В крайна сметка това усилие ще помогне за създаването на лунна комуникационна мрежа, която би могла да даде на нашите изследователи възможността да изпращат научни данни обратно, да се свързват с контрола на мисията и да говорят със семействата си, сякаш вървят по улицата с мобилните си телефони.“



Това би могло да положи основите за интернет извън планетата, не по-различен от този на Земята. Личните устройства биха могли да се свързват с такива мрежи, позволявайки на космическите колонизатори да използват смартфони, които имат достъп до всички приложения и услуги, достъпни за тези на Земята.



НАСА избра Bell Labs като част от своята инициатива „Tipping Point“ – серия от партньорства с компании за разработване на технологии за бъдещи мисии, които ги поставят в отлична позиция за ключови роли в бъдещата космическа икономика.



Bell Labs получи грант от 14,1 милиона долара през 2020 г., а през януари Nokia беше избрана от Агенцията за напреднали изследователски проекти в областта на отбраната на САЩ (DARPA) да започне работа по инфраструктура за комуникационни услуги, която в крайна сметка ще служи като „рамка за лунната икономика“.



„Бъдещата лунна икономика ще зависи критично от комуникационните технологии за събиране и анализ на данни, споделяне на информация и поддържане и контрол на операциите“, каза пред CNN Тиери Клайн, президент на Bell Labs Solutions Research. „Това включва поддържане на полупостоянно или постоянно човешко присъствие на Луната, както и автоматизирани роботизирани операции за транспорт, добив на ресурси, преработка на минерали и събиране на научни данни.“



Има потенциални търговски ползи и за земните бизнес начинания.



Ако една мрежа може да издържи пътуването в орбита, след това да се разгърне и издържи автономно сред вакуума на космоса, необичайно променящите се температури и космическата радиация, тя ще може да оцелее в най-суровите места на Земята – като полярни ледени шапки, пустини или офшорни платформи.



„Особено когато става въпрос за отдалечено внедряване, промишлени обекти, обществена безопасност, реагиране при извънредни ситуации, възстановяване след бедствия или отбрана, е изключително полезно да имате компактно, нискоразмерно мрежово оборудване, което може лесно да се транспортира и разполага навсякъде“, категоричен е Клайн.

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