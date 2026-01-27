Vivacom е сред 3-те най-бързоразвиващи се оператори в света за сателитни услуги за бизнеса

Vivacom, част от United Group, отново е сред най-бързоразвиващите се оператори в света за сателитни услуги за бизнеса. Компанията отбеляза пореден впечатляващ успех, като зае 3-то място в престижната класация на Световната телепорт асоциация (WTA) за 2025 г. на база ръст в приходите от услуги за бизнес клиенти. Сред клиентите на сателитните услуги на Vivacom са международни компании като Disney, Eutelsat, France Media Monde, National Geographic Channel, Viasat, Endurosat, както и много други сателитни оператори, системни интегратори и бизнес клиенти.



„За нас е изключително признание да бъдем сред първите три най-бързоразвиващи се оператори в този бизнес в света на база ръст в приходите от услуги за бизнес клиенти. Това е доказателство, че стратегията ни за предоставяне на услуги с изключително висока надеждност и сигурност, инвестиции в инфраструктура и грижа за клиентите, подкрепени от професионализма на екипа, е правилната формула за успешен бизнес, признат на световно ниво“, каза Владимир Рангелов, Директор Броудкаст услуги в компанията.



Vivacom притежава три наземни станции за сателитни услуги в България – станция „Плана“, край село Плана, и два обекта за комуникация със сателити на ниска орбита до Стара Загора и Добрич. В процес на изграждане са още две наземни станции до края на годината – за различни международни проекти за връзка със сателити на ниска орбита. През станция „Плана“, едно от най-модерните и големи съоръжения за спътникови комуникации в региона, с най-високия сертификат Tier 4, се излъчват над 700 ТВ и радио канала към Европа, Африка и Азия, предоставят се и множество наземни услуги на сателитни оператори, системни интегратори и бизнес клиенти.

