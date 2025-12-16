Ученици от Русе създадоха образователен подкаст

30 деца от Русе се превърнаха в сценаристи, журналисти, оператори и режисьори, а създадените от тях видеа вече се използват като образователен ресурс в училища в страната. Проектът „Подкастът на децата“ на сдружение „Европейски инициативи без граници“, финансиран от десетото издание на Vivacom Регионален грант, предоставя модерен инструмент за изразяване и ангажиране на учениците в училищния живот.



В рамките на проекта, ръководен от режисьора Деница Дончева – Денката, учениците преминаха през целия процес на създаване на видеосъдържание – от първоначалната идея и сценарий до заснемане и реализиране на финален продукт. Учениците създадоха 12 образователни епизода, насочени към техните връстници и темите, които ги вълнуват – емпатия, доброта, превенция на агресията, отношения между родители и деца, пътят към успеха, както и вдъхновяващи истории на смелост и преодоляване.



„Когато започнахме проекта, вярвахме, че децата имат нужда от пространство, в което да бъдат чути. Днес, след създаването на епизодите, виждаме нещо още по-ценно – те вече имат не само глас, но и увереност да променят средата около себе си. Процесът ги превърна от любопитни наблюдатели в смели автори, които знаят как да разкажат важните истории на своето поколение“, казва Деница Дончева – Денката, режисьор и ментор на проекта.



Един от епизодите на подкаста – „Смелите деца“ – бързо вдъхнови публиката в социалните мрежи с темата за смелостта да бъдеш различен и за приемането. Това послание постави епизода в центъра на общественото внимание и постигна над 1500 гледания само за 4 дни от първото си излъчване.



„Успехът на „Подкастът на децата“ е ярък пример за това как едно регионално начинание може да се превърне в национално вдъхновение. Виждаме как с правилната подкрепа учениците създават съдържание, което въздейства, образова и провокира диалог. Част от епизодите вече се използват от някои учители в училище, както и от родители у дома, за да говорят с децата си по важни теми“, коментира Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom.



Програмата Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. За десет години тя е подкрепила 128 проекта от цялата страна с общо над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).

