Vivacom подкрепи карловчани за първи стъпки към по-безопасен дигитален живот

29 December 2025 16:48
Vivacom подкрепи карловчани за първи стъпки към по-безопасен дигитален живот
Повече от 200 души от 11 населени места в община Карлово участваха в обучения по дигитална грамотност и онлайн безопасност в рамките на проекта „Стъпки към по-безопасен дигитален живот“. Инициативата е реализирана от сдружение „Млади, активни, креативни“ с подкрепата на Vivacom Регионален грант и се фокусира върху безопасното използване на технологиите и защитата от дигитални рискове.

Обученията са с практическа насоченост към деца и младежи на възраст 9-15 години, както и възрастни над 55 години. Участниците придобиха умения да разпознават фалшиви новини и фишинг атаки, да настройват защита в социалните си мрежи, как да използват дигитално банкиране, както и да боравят с мобилни приложения отговорно.

„Интересът към обученията беше неочаквано голям – особено сред възрастните участници. Те споделяха, че за първи път някой им обяснява дигиталните рискове на разбираем език. След обученията участниците споделиха, че се чувстват по-уверени и самостоятелни в дигиталната среда“, разказват от сдружение „Млади, активни, креативни“.

След края на обучителния цикъл представители на читалищата, обучаващи и участници обсъдиха резултатите и добрите практики. Много от читалищата посочиха, че подобни инициативи са рядкост в малките населени места, но са от ключово значение за преодоляване на трудностите в дигиталната среда.

„Проектът е чудесен пример за това как малките организации могат да имат силно въздействие. Той не само образова хората как да се пазят онлайн, но им дава и увереността, че могат да се справят с част от предизвикателствата на дигиталния свят“, коментира Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom.

Сдружението планира да надгради проекта чрез създаване на мрежа от обучители, които да разпространяват знанията в региона и да осигурят устойчивост на постигнатите резултати.

Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна програма на телекома. За десет години инициативата е подкрепила 128 проекта от цялата страна с над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).
