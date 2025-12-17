Vivacom стартира интернет за дома и бизнеса по технологията FTTR

Решението осигурява оптичен интернет директно до всяка стая, като гарантира максимална скорост, стабилен сигнал и пълно покритие навсякъде

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 17 December 2025 17:05 >
Vivacom стартира интернет за дома и бизнеса по технологията FTTR
Vivacom стартира за първи път в България най-новата технология FTTR (Fiber To The Room) в комбинация с Wi-Fi 7 устройства, с което поставя нов стандарт за интернет свързаност в домовете и офисите. Решението осигурява оптичен интернет директно до всяка стая, като гарантира максимална скорост, стабилен сигнал и пълно покритие навсякъде – без забавяне и без компромиси в качеството.

С пускането на FTTR Vivacom става първият телеком у нас, който предлага тази технология, както и първият с Wi-Fi 7 устройства за своите клиенти. Услугата е подходяща както за домакинства, които търсят безупречна интернет връзка във всяко помещение, така и за бизнес клиенти с високи изисквания към надеждността и сигурността на мрежата.

„FTTR технологията е еволюция в интернет услугите - осигурява оптична свързаност директно до всяка стая, което елиминира загубите на сигнал и гарантира постоянно високо качество на интернет връзката във всяка точка на дома или офиса. В комбинация с Wi-Fi 7 технологията клиентите получават по-високи скорости, по-ниска латентност и стабилна връзка дори при едновременно използване от множество устройства“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ на Vivacom.
 
FTTR технологията използва оптично влакно, което достига до всяко помещение. Така потребителите получават еднакво високо качество на интернет връзката навсякъде – независимо дали работят от вкъщи, провеждат видеоконференции, играят онлайн игри или стриймват 4K и 8K съдържание.

Инсталацията е дискретна и елегантна – устройствата се свързват с оптични влакна, които се вписват във всеки интериор. В комбинация с най-новия стандарт Wi-Fi 7, технологията предлага по-високи безжични скорости, по-ниска латентност и по-стабилна връзка при едновременно използване от множество устройства.
 
Свързани публикации:
Vivacom с първа награда устойчиво развитие от Leaders of Influence Awards Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годинатаУченици във Варна се учат да решават конфликти чрез училищна медиацияРусе диша по-зелено: Над 500 ученици облагородиха града в рамките на проекта „Малки еко герои“Безплатни уроци показват на гимназистите как да разпознават манипулативно съдържание онлайн
FTTRVivacomинтернет
Мнения
Не, еврото няма да ни спаси - ние сами ще го направим
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
Най - четени
Незаетите работни места намаляват в ЕС и еврозонатa Над 2300 ученици се включиха в инициатива „Чисти училища за светло бъдеще“Индустрията на знанието в България: по-бавен растеж и фокус върху стойност и иновацииУченици от Русе създадоха образователен подкастКак се постига качеството при месните и млечни продукти на „Димитър Маджаров“?
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Exit >
УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби
Exit >
„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене
Exit >
Великият архитект Франк Гери почина на 96-годишна възраст
Exit >
SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ