ChatGPT става доктор

Чатботът на OpenAI ще предлага здравни съвети в САЩ

Източник: OpenAI

OpenAI пусна нова функция на ChatGPT в САЩ, която може да анализира медицинските досиета на хората, за да им даде по-добри отговори на въпроси, свързани със здравето им, съобщи Би Би Си.



Фирмата иска хората да споделят медицинските си досиета заедно с данни от приложения като MyFitnessPal, които ще бъдат анализирани, за да се предоставят персонализирани съвети.



Разговорите в ChatGPT Health ще се съхраняват отделно от други чатове и няма да се използват за обучение на нейните инструменти с изкуствен интелект, казват от OpenAI и уточняват, че отговорите не са предназначени да се използват за диагностика или лечение.



Експертите подхождат предпазливо към новата функционалност. От решаващо значение е да се поддържат "херметични" предпазни мерки около здравната информация на потребителите, казва Андрю Крофърд от американската неправителствена организация „Център за демокрация и технологии“.



„Новите здравни инструменти с изкуствен интелект овластяват пациентите и обещават по-добри здравни съвети, но здравните данни са едни от най-чувствителната информация, която хората могат да споделят, и те трябва да бъдат защитени“, каза Крофорд.



Той обяснява, че фирмите, които разработват изкуствен интелект, се насочват усилено към намиране на начини за персонализиране на услугите си, за да повишат своята стойност. Затова и разделянето между здравните данни и архива, който ChatGPT събира от други разговори, трябва да е плътно и ясно, казва Крофърд.



Според OpenAI повече от 230 милиона души задават въпроси на чатботовете им за здравето и благоденствието си всяка седмица. В публикация в блога се казва, че ChatGPT Health има подобрена сигурност за защита на чувствителни данни.



Потребителите могат да споделят данни от приложения като Apple Health, Peloton и MyFitnessPal, както и да предоставят медицински досиета, които могат да се използват за даване на по-подходящи отговори на техните здравни запитвания.



OpenAI заявяват, че здравната функция е проектирана да подкрепя, а не да замества медицинските грижи.



Макс Синклер, главен изпълнителен директор и основател на платформата за маркетинг с изкуствен интелект Azoma, смята пускането на ChatGPT Health като повратен момент, който може да преобрази както грижите за пациентите, така и търговията на дребно. Това е така, защото може да влияе не само на начина, по който хората получават медицинска информация, но и на това, което могат да купят, за да се лекуват.



Компанията заяви, че първоначално ще предостави Health на малка група от ранни потребители, като е отворила списък с чакащи за тези, които търсят достъп. Няма информация дали и кога услугата ще се предлага извън САЩ.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...