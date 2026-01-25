ChatGPT ще показва реклами

Тестовете започват сред лълнолетните потребители в САЩ

Източник: Open AI/ChatGPT

ChatGPT може в скоро време да показва реклами за продукти, които смята, че бихте искали да купите, съобщи CNN. Компанията-майка на чатбота OpenAI обяви в петък, че ще тества реклами в безплатната си версия за влезли в системата, пълнолетни потребители от САЩ. Също така компанията пуска абонаментно ниво Go на цена от $8 на месец, което включва по-голяма памет и повече възможности за създаване на изображения, на по-ниска цена от абонаментите Plus ($20 на месец) и Pro ($200 на месец). Абонатите на Go също ще получават реклами, докато бизнес клиентите на Plus, Pro и OpenAI няма да ги получават.



Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман е изразявал резерви относно въвеждането на реклами в ChatGPT. Но ходът идва в момент, когато OpenAI спешно се опитва да разбере как да генерира повече приходи от своите 800 милиона месечни потребители, за да си позволи $1,4-те трлн., които е ангажирала да похарчи за инфраструктура на изкуствения интелект през следващите осем години. Алтман заяви през ноември, че компанията очаква да завърши 2025 г. с около $20 млрд. годишни приходи.



Миналата година компанията пусна инструмент, наречен Instant Checkout, който позволява на потребителите да купуват артикули от търговци на дребно като Walmart и Etsy директно чрез ChatGPT. OpenAI също така представи инструменти за здраве и обучение, тъй като се стреми да направи ChatGPT по-съществена част от ежедневието на потребителите и потенциално да им даде причина да преминат към платен абонамент.



Рекламата може да се окаже доходоносна стратегия за OpenAI, тъй като използването на информацията от разговорите на хората с ChatGPT може да доведе до създаване на силно насочени реклами. Например, ако потребител поиска помощ от ChatGPT при планирането на пътуване, приложението може да покаже реклами за хотел или развлечения в района.



По време на тестовете рекламите ще се показват в долната част на отговора на ChatGPT и ще бъдат обозначени като „спонсорирани“. Компанията заяви, че няма да продава потребителски данни или разговори на рекламодатели и че потребителите могат да изключат персонализирането на рекламите въз основа на своите чатове. OpenAI не планира да рекламира в разговори по „регулирани теми“, включително здраве, психично здраве или политика.



Алтман каза в интервю от 2024 г., че „мрази“ рекламите и нарече идеята за комбиниране на реклами с изкуствен интелект „уникално обезпокоителна“, въпреки че добави, че „не казвам, че OpenAI никога не би обмислил реклами“. Миналата година той заяви, че не е „напълно против“ добавянето на реклами към ChatGPT, но каза, че „ще е необходимо много внимание, за да се направи правилно“, припомня CNN.



OpenAI заяви, че няма да показва реклами на потребители, които са се идентифицирали като или за които смята, че са под 18 години. Компанията използва изкуствен интелект, за да оцени възрастта на потребителите въз основа на техните разговори и навици за употреба.



Рекламите вероятно ще бъдат нарастваща част от потребителските преживявания с изкуствен интелект в редица платформи. През декември Meta започна да използва информация от взаимодействията на потребителите със своя чатбот с изкуствен интелект, за да им показва по-персонализирани реклами.

